Vuelta 2021: Fabio Jakobsen stelt groene puntentrui veilig

Fabio Jakobsen is in de Vuelta a España verzekerd van de zege in het puntenklassement. De Nederlandse sprinter van Deceuninck-Quick-Step is in de laatste etappes naar Mos en Santiago de Compostela niet meer te achterhalen.

Jakobsen heeft na negentien etappes 250 punten, dat zijn er 88 meer dan nummer twee Primož Roglič. De nummer drie, Magnus Cort, heeft 106 punten minder dan de Nederlandse sprinter. In de laatste twee dagen zijn nog 40 (zaterdag) en 20 (zondag) punten te verdienen, dus is de renner van Deceuninck-Quick-Step niet meer in te halen door de concurrentie.

Als Jakobsen zondag de finish haalt in de afsluitende tijdrit naar Santiago de Compostela, is hij de eerste Nederlandse winnaar van het puntenklassement sinds Bauke Mollema in 2011.