Vuelta 2021: EF Education – Nippo met Carthy als kopman, Uran ontbreekt

EF Education – Nippo heeft zijn selectie voor de Vuelta a España 2021 bekendgemaakt. De Brit Hugh Carthy – vorige jaar derde in het eindklassement – start als kopman. De naam van Rigoberto Uran ontbreekt, hoewel de Colombiaan in een eerder stadium nog aankondigde dat het behalen van het Vuelta-podium in 2021 een van zijn voornaamste doelen was.

Carthy kijkt uit naar de Spaanse rittenkoers. Afgelopen week won hij in de Ronde van Burgos nog de slotrit naar Lagunas de Neila. “Het was een goede voorbereidingsweek”, kijkt hij terug. “We begonnen niet zoals we hadden gehoopt en mijn vorm en gevoel op de fiets waren niet opperbest. Maar tegen het einde van de week sloeg het om. Uiteindelijk ging het zoals het hoort, dus ik heb veel zin in de Vuelta en ik kijk er naar uit om in Burgos te beginnen.”

De Britse klimmer kijkt met name uit naar de slotweek, wanneer in de achttiende etappe de gevreesde beklimming van de Altu d’El Gamoniteiru op het programma staat. “Het is een nieuwe beklimming en ik denk dat het een toekomstige klassieker kan worden. Hij ligt laat in de wedstrijd en is erg steil, dus ik denk dat het vuurwerk kan opleveren. Dat is waarschijnlijk de klim waar ik het meest naar uitkijk”, aldus Carthy.

De ploeg heeft geprobeerd om een gebalanceerde selectie samen te stellen. “Met Scully, Keukeleire, Craddock en Cort hebben we een aantal mannen die sterk zullen zijn op het vlakke”, legt ploegleider Juan Manuel Garate uit. “Voor de bergen hebben we een aantal andere renners – Diego Camargo, Simon Carr en Jonathan Caicedo – die tot aan de laatste klim in de buurt van Hugh kunnen zijn.”

Selectie voor Vuelta a España 2021

Jonathan Caicedo

Diego Camargo

Simon Carr

Hugh Carthy

Lawson Craddock

Jens Keukeleire

Magnus Cort

Tom Scully

