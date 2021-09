Vuelta 2021: Dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 18

Miguel Ángel López heeft met zijn etappezege op de Altu d’El Gamoniteiru achttien seconden op Primož Roglič teruggepakt in de Vuelta a España. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma bleef wel aan de leiding in het klassement en op Enric Mas, de nummer twee in de stand, en alle andere klassementsrenners pakte hij juist tijd. WielerFlits zet de verschillen in de top-20 op een rijtje.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 18 (t.o.v. Roglič)

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in 73u24m25s

2. Enric Mas (Movistar) op 2m30s

3. Miguel Ángel López (Movistar) op 2m53s

4. Jack Haig (Bahrain Victorious) op 4m36s

5. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 4m43s

6. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 5m44s

7. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 6m02s

8. Gino Mäder (Bahrain Victorious) op 7m48s

9. Guillaume Martin (Cofidis) op 8m31s

10. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 9m02s

11. David De la Cruz (UAE Emirates) op 9m24s

12. Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) op 13m15s

13. Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) op 13m35s

14. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) op 17m55s

15. Juan Pedro López (Trek-Segafredo) op 18m03s

16. Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) op 36m19s

17. Rémy Rochas (Cofidis) op 39m14s

18. Clément Champoussin (AG2R Citroën) op 52m15s

19. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) op 55m22s

20. Sam Oomen (Jumbo-Visma) op 56m56s