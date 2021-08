Vuelta 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de openingstijdrit

Primož Roglič deelde in de openingstijdrit van de Ronde van Spanje meteen een tik uit aan zijn concurrenten. De Sloveen pakte niet alleen veertien seconden op Aleksandr Vlasov, die zaterdag best of the rest was van de klassementsrenners, maar ook 25 seconden op Richard Carapaz en 27 seconden op Egan Bernal.

In de schaduw van de Sloveen reed zoals al gezegd ook Vlasov een goede tijdrit, maar ook ploegmaat Sepp Kuss (+15 seconden), Romain Bardet (+17 seconden) en Enric Mas (+18 seconden) deden het goed.

Het verschil na achttien etappes vorig jaar tussen Carapaz en Roglič was slechts 24 tellen. De 25 seconden die de renner van Jumbo-Visma vandaag pakte op zijn concurrent zullen dus met open armen worden ontvangen.

1. Primoz Roglic in 8m32s

10. Aleksandr Vlasov op 14s

12. Sepp Kuss op 15s

14. Romain Bardet op 17s

15. Enric Mas op 18s

16. Adam Yates op 20s

20. Jack Haig op 21s

21. Miguel Ángel López op 21s

22. Damiano Caruso op 21s

23. Pavel Sivakov op 22s

27. Ion Izagirre op 23s

35. Richard Carapaz op 25s

40. Steven Kruijswijk op 26s

42. Alejandro Valverde op 27s

44. Giulio Ciccone op 27s

46. Egan Bernal op 27s

62. Hugh Carthy op 33s

65. Rafal Majka op 33s

81. Fabio Aru op 37s

88. Mikel Landa op 39s