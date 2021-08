Vuelta 2021: Primoz Roglic grijpt eerste leiderstrui in Burgos

De eerste rode trui in de Ronde van Spanje is voor Primož Roglič. De renner van Jumbo-Visma won knap de tijdrit in de straten van Burgos en gaat morgen als leider van start. Tweede werd Alex Aranburu, derde Jan Tratnik.

Vanuit de kathedraal in Burgos ging zaterdag de laatste grote ronde van 2021 van start, de Vuelta a España. Een openingstijdrit van 7,1 kilometer met een venijnig klimmetje moest voor de eerste verschillen in het algemeen klassement zorgen. Topfavoriet voor de tijdrit en het eindklassement was Primož Roglič, die ook al in 2019 en 2020 de beste was in Spanje. Om 20.47 uur rolde de Sloveen als laatste renner van het startpodium.

Van Baarle met sterke tijdrit

Voordat Roglič aan de meet kwam, moesten eerst nog 183 andere renners finishen. Te beginnen met Pelayo Sanchez, die om 17.44 de Vuelta aftrapte en als eerste binnenkwam, maar verder geen rol van betekenis meer speelde in de tijdrit. Na de Spanjaard volgden al gauw enkele toppers met serieuze richttijden, zoals Omar Fraile (8m55s) en Adam Yates (8m52s). Maar de strafste stoot in de openingsfase, die kwam van Dylan van Baarle. Met een tijd van 8 minuten en 43 seconden mocht de Nederlander geruime tijd in de hot-seat plaatsnemen. Extra knap, als je bedenkt dat Van Baarle de laatste kilometers reed met een leegloper.

Aranburu aan de leiding, favorieten bijten tanden stuk

Halverwege de tijdrit doken er dan toch renners onder de tijd van Van Baarle, waaronder Alex Aranburu (8m38s) en Tom Scully (8m42s). Lawson Craddock leek tot de laatste kilometer op weg naar een nieuwe toptijd, maar kwam nipt tekort (8m45s). Ook Michael Matthews beet zijn tanden stuk (8m46s).

Tegen het einde van de tijdrit zagen we steeds meer klassementsrenners finishen. Ook zij waren voorlopig niet bij machten om de tijd van Aranburu te verbeteren. Aleksandr Vlasov (8m46s), Sepp Kuss (8m47s) en Romain Bardet (8m59s) oogden sterk, Steven Kruijswijk (8m58s) en Richard Carapaz (8m57s) nestelden zich tussen de andere klassementsrenners.

Roglič stoot Aranburu van de troon en is eerste leider

Jan Tratnik Josef Cerny, Enric Mas, Egan Bernal en Roglič vormden in die volgorde het slotakkoord van die dag. Allen hoopten nog Aranburu nog van zijn troon te stoten, maar uiteindelijk slaagde alleen de Sloveen van Jumbo-Visma daar nog in (8m32s). Cerny (8m43s) en Tratnik (8m32s) eindigden nog wel bij de eerste vijf. Zondag begint Roglič dus als leider aan de tweede etappe.