Vuelta 2021: Champoussin zegeviert in gedenkwaardige etappe waarin López boos uitstapt

De voorlaatste etappe in de Vuelta is er een geworden om nog lang te heugen. Clément Champoussin won de rit, maar na afloop ging het alleen maar over de nummer drie van het klassement, Miguel Ángel López. Nadat de Colombiaan na een aanval van Bahrain Victorious zijn podiumplek verloor aan Jack Haig, stapte hij boos af.



Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Een heuvelachtige rit naar Alto Castro de Herville bood rittenkapers en klassementsrenners nog een keer de kans om alles of niets te spelen in de Vuelta. Zondag wordt namelijk de Spaanse grote ronde afgesloten met een individuele tijdrit in Santiago de Compostela.

Kopgroep met Bardet en Storer, INEOS met podiumambities

Met vijf gecategoriseerde beklimmingen onderweg lagen er nog genoeg mogelijkheden om iets te forceren. Dat gebeurde dan ook. Eerst door een kopgroep met Clément Champoussin, Mark Padun, Jesus Herrada, Nick Schultz, Romain Bardet, Chris Hamilton, Michael Storer, Daniel Navarro, Lilian Calmejane, Ryan Gibbons en Mikel Bizkarra die na tien kilometer wegreed en al snel kon rekenen op een voorsprong van twaalf minuten.

Daarna werden de plannen van INEOS Grenadiers duidelijk: Egan Bernal of Adam Yates in extremis nog naar het podium helpen. Door op kop te gaan rijden van het peloton halveerde de miljoenenformatie de achterstand in een mum van tijd. De zwaarste beklimming van de dag doemde op dat moment op: de Alto de Mougas.

Gibbons alleen vooruit, López valt van podium na poets Haig

Daar viel de kopgroep uit elkaar. Gibbons (UAE Emirates) ging er alleen vandoor en wist een mooi gat bij elkaar te rijden, Bardet, Storer, Calmejane, Padun moesten in de achtervolging. Toen was er nog meer dan zestig kilometer te rijden.

Door een ontwikkeling in het peloton slonken hun kansen op de ritzege echter: Yates viel op zestig kilometer van de meet al aan met als grote doel om concurrenten Jack Haig en Miguel Ángel López overboord te kieperen. Dat lukte de Brit niet, maar een tactisch steekspel volgde daarna waarin Haig het zelf ook probeerde. Primož Roglič, Enric Mas, Gino Mäder en Yates zelf glipten mee en zagen tot eigen verbazing dat Bernal en Lopez achter hen weigerden om het gat te dichten.

Haig zette snel Mäder op om de voorsprong te vergroten, want op deze manier maakte de Australiër nog kans om zichzelf het podium op te rijden. Het verweer van de Colombiaan was snel gebroken, want binnen twintig kilometer reed hij al op meer dan vier minuten. Nadat ook Padun zich uit de kopgroep had laten zakken, groeide zijn achterstand verder en verder. Tegen het einde van de koers staakte López boos de strijd.

Favorieten pokeren op slotklim, Champoussin zegt bedankt

Op de slotbeklimming reed Gibbons nog altijd vooruit. Met een voorsprong van bijna twee minuten begon de Zuid-Afrikaan aan de laatste kilometers, maar het mocht niet baten. Toen Yates met nog zes kilometer te gaan aanviel, verdween zijn voorsprong als sneeuw voor de zon.

Yates, Mas, Roglič en, op hangen en wurgen, Haig bleken zoals voorspeld de beste klimmers in de tweede groep te zijn, maar zij verzuimden het laatste gat te dichten. Terwijl meerdere renners weer de aansluiting maakten, werd Gibbons dan toch teruggepakt. Veel aanvallen volgden daarna, maar de beslissende kwam van Champoussin, die na een zware koers zijn eerste profzege boekte.