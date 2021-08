Vuelta 2021: Caja Rural-Seguros RGA mikt op ritwinst

Caja Rural-Seguros RGA wil in de Vuelta a España 2021 een etappe winnen. Met die doelstelling trekt het Spaanse ProTeam naar Burgos, waar de ronde zaterdag van start gaat. Een van de speerpunten is sprinter Jon Aberasturi.

De inmiddels 32-jarige Aberasturi begint aan zijn vierde Vuelta. Dit jaar won hij al een rit in de Ronde van Slovenië en stapelde hij ereplaats op ereplaats, zo ook in de voorbije Vuelta a Burgos. De beste rituitslag van Aberasturi behaalde hij in 2019, toen hij vierde werd in de sprintrit naar Alicante. Een andere renner die de ploeg uitlicht is Jonathan Lastra, dit jaar al vierde in de Volta ao Algarve, zesde in de Ruta del Sol en tweede in de eerste koers van de Challenge Mallorca.

Caja Rural-Seguros RGA is voor de tiende keer op rij welkom in de Vuelta vanwege een wildcard, en dat stemt manager Juan Manuel Hernández tevreden. “Dat staat synoniem voor al het goede werk al die jaren. We willen een stap verder gaan en laten zien waarom we hier zijn. We zijn beter voorbereid dan ooit en zijn meer dan ooit in staat om een etappe te winnen in de Vuelta. Dat is waar we zo naar verlangen”, vertelt hij. “We zullen tot de laatste meter vechten voor Caja Rural-Seguros RGA.”

Selectie Caja Rural-Seguros RGA voor de Vuelta a España 2021 (14 augustus-5 september)

Jon Aberasturi

Julen Amezqueta

Aritz Bagües

Jefferson Alveira Cepeda

Álvaro Cuadros

Jonathan Lastra

Oier Lazkano

Sergio Martín