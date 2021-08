Vuelta 2021: Burgos-BH met Daniel Navarro en Jetse Bol

Als een van de laatste ploegen presenteert Burgos-BH de selectie voor de Vuelta a España. Het wordt een bijzondere ronde voor de Spaanse ploeg, want de Gran Salida is in de thuisprovincie van het team. Kopman in de ploeg is Daniel Navarro.

Burgos-BH noemt Daniel Navarro als speerpunt voor de Vuelta. De Spanjaard gaat op voor zijn zevende deelname aan de ronde, waar hij in 2014 een etappe wist te winnen. Dat jaar behaalde Navarro ook zijn beste resultaat in het eindklassement, tiende op dertien minuten van winnaar Alberto Contador. Hij wordt bijgestaan door Ángel Madrazo, Diego Rubio, de Nederlander Jetse Bol en Óscar Cabedo. Ander Okamika, Carlos Canal en Pelayo Sanchez mogen zich opmaken voor hun eerste grote ronde.

De Spaanse ploeg wil bewijzen dat ze hun uitnodiging voor de Vuelta hebben verdiend. “Dit wordt onze vierde Vuelta en de meest bijzondere, omdat we op onze thuisgrond Burgos beginnen. We hebben ons zeer goed voorbereid en kijken ernaar uit om de strijd aan te aan. We hopen dat het geluk met ons is en we kunnen rijden voor een etappezege”, aldus ploegleider Rubén Pérez.

Selectie Burgos-BH voor de Vuelta a España (14 augustus-5 september)

Jetse Bol

Óscar Cabedo

Carlos Canal

Ángel Madrazo

Daniel Navarro

Ander Okamika

Diego Rubio

Pelayo Sanchez