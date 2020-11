Vuelta 2020: Will Barta komt seconde tekort voor eerste profzege

Een seconde: dat was het verschil tussen Primož Roglič en Will Barta na de individuele tijdrit van de Vuelta a España. De 24-jarige Amerikaan leek lange tijd op weg naar zijn eerste profzege, maar Roglič bleek dus nog nét iets sneller. “Dit is natuurlijk een kleine teleurstelling, maar ik ben wel blij met mijn prestatie.”

Barta, die nog altijd op zoek is naar een werkgever voor 2021, reed vandaag de tijdrit van zijn leven. De renner van CCC wist op het vlakke een bijzonder hoog tempo te ontwikkelen en wist ook de slotklim van Mirador de Ézaro te overleven. Alleen Roglič wist dus onder de tijd van Barta te duiken, al was het verschil zeer nipt.

“Uiteindelijk scheelt het slechts één seconde en dat is uiteraard een beetje teleurstellend, maar ik ben toch wel blij met mijn prestatie. Ik denk niet dat ik ergens nog winst had kunnen boeken”, aldus Barta, die voor de start nog in overleg was met Marco Pinotti, die als performance manager verbonden is aan CCC.

“We zijn nog altijd gemotiveerd”

“We hadden het over het onderhouden van een tempo, maar de tijdrit was nog lastiger vanwege de tegenwind. Je kon op geen enkel moment echt herstellen. De laatste beklimming was gewoon een muur en dus besloot ik vlak voor de klim nog wat te temporiseren, om zo nog iets over te hebben voor zo’n zware beklimming.”

“De laatste kilometer was echt ondragelijk zwaar”, aldus Barta. “Deze tijdrit was voor mij de belangrijkste etappe. Ik voelde me niet heel erg goed in enkele etappes na de eerste rustdag, maar ik voel me nu gelukkig weer prima. We zijn nog altijd gemotiveerd om goede resultaten te boeken in deze Vuelta. Ik hoop dat we nog kunnen meesluipen in enkele vluchtgroepen.”