Vuelta 2020: Voorbeschouwing favorieten puntenklassement

Nog meer dan in andere grote ronden, is in de Vuelta a España het puntenklassement een beloning voor de meest regelmatige renner. Hoe liggen de kansen voor de verschillende renners? We blikken vooruit in de strijd om het groen.

Historie

De Ronde van Spanje hield voor het eerst in 1945 een puntenklassement bij. Tien jaar na de eerste editie was het in 1945 de Spanjaard Delio Rodríguez die het door Pirelli gesponsorde klassement zou winnen. Na een jaar afwezigheid keerde het in 1947 terug en werd het opnieuw gewonnen door Rodríguez.

Blijkbaar was het klassement geen onverdeeld succes, want het zou tot 1955 duren voordat het nevenklassement zou terugkeren. Met Fiorenzo Magni en Rik van Steenbergen kreeg de organisatie in de volgende twee jaren direct twee grote namen als winnaar, wat er ongetwijfeld aan bijgedragen heeft dat het sindsdien onafgebroken werd georganiseerd.

Tot 1986 was de kleur van de puntentrui blauw. Uitgezonderd de jaren 1987-1989 zou dat tot 2008 zo blijven. Sinds 2009 ontvangt de leider in het puntenklassement een groene trui, die dit jaar gesponsord wordt door autofabrikant SKODA, dat ook de puntentrui in de Tour de France sponsort.

Zeventien van de 66 keer werd het klassement gewonnen door een Spanjaard. Laurent Jalabert, Seán Kelly en Alejandro Valverde zijn recordhouder met vier overwinningen.

Waar in andere grote rondes het vaak de sprinters zijn die dit klassement winnen, gaan in de Vuelta opvallend vaak de klassementsrenners er met de prijs vandoor. Elf keer was de winnaar van het puntenklassement ook de winnaar van het algemeen klassement. Zo ook vorig jaar. Hoewel Sam Bennett in de openingsweek nog drie dagen het klassement aanvoerde, zou de trui uiteindelijk naar Primoz Roglic gaan. De Sloveen veroverde de trui samen met het rood na de tijdrit naar Pau en zou het groen – zonder deze daadwerkelijk te dragen – tot aan Madrid niet meer afgeven.

Laatste tien winnaars puntenklassement Vuelta:

2019: Primoz Roglic

2018: Alejandro Valverde

2017: Chris Froome

2016: Fabio Felline

2015: Alejandro Valverde

2014: John Degenkolb

2013: Alejandro Valverde

2012: Alejandro Valverde

2011: Bauke Mollema

2010: Mark Cavendish

Puntentelling

Zoals gebruikelijk zijn er punten voor het groen te verdienen in de tussensprint onderweg en aan de finish. Grootste verschil met bijvoorbeeld de Tour de France is dat de punten in iedere rit – ongeacht of het een vlakke etappe of een bergrit betreft – hetzelfde zijn. Dat maakt het nog meer dan in andere wedstrijd een klassement voor regelmatige renners.

Na afloop van de rit worden er punten uitgedeeld aan de beste 15 renners. Iedere etappe is er onderweg één tussensprint.

Etappe: 25-20-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Tussensprint: 4-2-1

Bij een gelijke stand, wordt er als eerste gekeken naar de renner met de meeste etappezeges. Blijft de stand gelijk, dan telt het aantal overwinningen in de tussensprint en als laatste de stand in het algemeen klassement.

Favorieten

Bij het overlopen van de deelnemerslijst valt op dat weinig rappe mannen er aan het einde van dit atypische seizoen voor gekozen hebben om naar Spanje af te reizen. De overlap met de Giro d’Italia en de klassiekers zorgt ervoor dat de spoeling wat betreft sprinters dun is. Maar wordt het wel een sprinter die dit klassement wint? Met ongeveer 4 á 5 kansen en het feit dat de punten aan de finish zwaar wegen, vormen de klassementsrenners gevaarlijke concurrenten.

Met Sam Bennett staat er in ieder geval een topsprinter van formaat aan de start. De Ier won dit jaar het puntenklassement en twee ritten in de Tour de France. Hij krijgt bij Deceuninck-Quick-Step opnieuw een serieuze lead-out met zich mee, wat ongetwijfeld het nodige dagsucces op gaat leveren. Indien hij de Vuelta zal uitrijden, zullen concurrenten van goede huize moeten komen om hem in dit klassement voor te blijven. Mocht het hem overigens lukken om ook hier de groene puntentrui mee naar huis te nemen, dan wordt Bennett de eerste renner sinds Laurent Jalabert in 1995 die in hetzelfde jaar het puntenklassement wint in zowel de Tour als de Vuelta.

Op papier lijkt Pascal Ackermann zijn voornaamste concurrent voor het groen. Hoewel het (na de Giro vorig jaar) pas de tweede grote ronde is voor de 26-jarige Duitser, beschikt hij inmiddels wel over een palmares om U tegen te zeggen. In de Giro won hij vorig jaar de puntentrui en dit seizoen behoort hij met zes overwinningen tot de veelwinnaars. De sprints in de komende Vuelta lijken vooralsnog duels te gaan worden tussen de voormalig ploeggenoten Bennett en Ackermann. Ook in de strijd om het groen volgt er wellicht een mooi duel.

In tegenstelling tot het bergklassement, is het voor de puntentrui aannemelijk dat aan het einde van de Vuelta een klassementsrenner de meeste punten verzameld heeft. Immers, van de laatste tien edities ging de trui zeven keer naar een klassementsrenner. Vier van die zeven keer ging het groen naar Alejandro Valverde. De 40-jarige Spaanse routinier rijdt dit jaar weliswaar minder prominent op de voorgrond dan we van hem gewend zijn, maar een achtste plek op het WK in Imola toont aan dat hij nog niet afgeschreven dient te worden. De mogelijkheid om met een vijfde puntentrui alleen recordhouder te worden, zal ongetwijfeld voor een extra motivatie zorgen.

Bij EF Education First vinden we met Magnus Cort een renner die goede herinneringen bewaart aan de Vuelta. De Deen won immers vier jaar geleden twee ritten in de slotweek. Cort laat zich vandaag de dag minder vaak zien in massasprints, al werd hij in de voorbije Tirreno nog twee keer derde. Wanneer hij zich gaat mengen in de strijd om dagsucces, komt hij vanzelfsprekend ook voor de strijd om het groen in beeld. Bovendien is Cort een renner die ook in de lastige ritten lang mee kan. Mocht hij erin slagen om het klassement te winnen, dan kan hij de eerste Deense winnaar ooit worden.

Hoewel het aantal sprinters deze Vuelta dun bezaaid is, zijn er nog aardig wat ploegen die iemand hebben meegenomen die zich kan mengen in de massasprints. Bij UAE-Emirates kan de naar Alpecin-Fenix vertrekkende Jasper Philipsen voor een mooi afscheidscadeau zorgen. Total Direct Energie beschikt met Lorrenzo Manzin over iemand met een snel eindschot. Mihkel Räim is het speerpunt bij Israel Start-Up Nation terwijl Trek-Segafredo en CCC vertrouwen op de Italianen Matteo Moschetti en Jakub Mareczko. Cofidis brengt debutant Emmanuel Morin aan de start terwijl Mitchelton-Scott met Dion Smith beschikt over de nummer zes van Milaan-San Remo.

Bij de Spanjaarden is het uitkijken naar Jon Aberasturi, die het bescheiden Caja Rural – Seguros RGA succes moet bezorgen. Bij Astana vinden we met de Bask Alex Aranburu een renner met een sterk eindschot die in verschillende soorten ritten uit de voeten kan. En misschien kan Carlos Barbero namens NTT in dit veld verrassen.

Zoals gezegd zijn ook de hoofdrolspelers in de strijd om de eindzege kanshebbers voor het groen. In bergritten zijn immers evenveel punten te verdienen als in de vlakke etappes. De namen van renners als Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Richard Carapaz mogen daarom in deze voorbeschouwing niet ontbreken. Al staat de Vuelta er ook om bekend dat ontsnappingen het relatief vaak tot het einde volhouden, waardoor de punten voor dit klassement al door de vluchters weggepakt worden. De strijd om het groen zou daardoor wel eens bijzonder open kunnen worden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Sam Bennett

*** Pascal Ackermann, Alejandro Valverde

** Magnus Cort, Alex Aranburu, Jasper Philipsen

* Dion Smith, Jon Aberasturi, Primoz Roglic, Tom Dumoulin

Deelnemerslijst Vuelta 2020