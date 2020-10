Vuelta 2020: Voorbeschouwing favorieten bergklassement

De Vuelta a España kent al sinds jaar en dag een aanmoedigingsprijs voor avontuurlijke klimmers. De witte trui met blauwe bollen voor de leider van het bergklassement is misschien niet de meest gewilde trui van het peloton, maar biedt renners die niet beperkt worden door ploegorders de gelegenheid om de nodige publiciteit te scoren. Wat mogen we dit jaar verwachten? We blikken vooruit op de strijd om het bergklassement.

Historie

Wielerland Spanje bracht in het verleden erkende klimmers als Federico Bahamontes, José Manuel Fuente en José María Jiménez voort. Het bergklassement in de Vuelta kent dan ook een rijke historie. Al vanaf de eerste editie wordt een bergklassement bijgehouden. De overwinning ging destijds naar de Italiaan Edoardo Molinar, maar de jaren erna zouden de thuisrijders het klassement domineren. Recordhouder met vijf bergtruien is de Spanjaard José Luis Laguía. In de jaren ’80 wist hij in het shirt van Reynolds de trui vijf maal te winnen. Na zijn actieve carrière was hij jarenlang ploegleider bij Movistar.

Wanneer we de winnaars van de laatste jaren overlopen, valt op dat de prijs meestal naar aanvallers gaat. De Fransman David Moncoutié maakte tussen 2008 en 2011 zijn handelsmerk van het veroveren van de trui. Hij won het klassement vier keer op rij. De truien hebben in de geschiedenis verschillende kleuren gekend, maar sinds enkele jaren draagt de beste klimmer een wit shirt met blauwe bollen. Dit jaar wordt de trui gesponsord door ‘Loterías y Apuestas del Estado’, vrij vertaald de Spaanse Staatsloterij.

Vorig jaar werd de bergtrui gewonnen door de Fransman Geoffrey Bouchard. Hij nam de trui aan het einde van de zestiende etappe over van de Spanjaard Ángel Madrazo, om vervolgens enkele dagen later in Madrid als winnaar gehuldigd te worden.

Laatste tien winnaars bergklassement Vuelta a España

2019: Geoffrey Bouchard

2018: Thomas De Gendt

2017: Davide Villella

2016: Omar Fraile

2015: Omar Fraile

2014: Luis León Sánchez

2013: Nicolas Edet

2012: Simon Clarke

2011: David Moncoutié

Puntentelling

De renners moeten de komende drie weken over 47 geclassificeerde beklimmingen rijden. Dat zijn er tien minder dan vorig jaar.

De meeste punten zijn er te verdienen op het hoogste punt van deze Vuelta, de Cima Alberto Fernandez. Alberto Fernández was een Spaanse wielrenner die in 1984 om het leven kwam bij een verkeersongeval. Als eerbetoon vernoemde de organisatie vanaf het jaar erop het hoogste punt van de ronde naar de renner die twee keer op het eindpodium stond van de Vuelta.

Het dak van de Spaanse rittenkoers ligt dit jaar in Frankrijk op de Col du Tourmalet, die al in de zesde rit in het etappeschema is opgenomen.

De puntentelling is als volgt:

Cima Alberto Fernandez (1): 20 – 15 – 10 – 6 – 4 – 2 punten

Buitencategorie (3): 15 – 10 – 6 – 4 – 2 punten

1e categorie (15): 10 – 6 – 4 – 2 – 1 punten

2e categorie (5): 5 – 3 – 1 punten

3e categorie (23): 3 – 2 – 1 punten

Indien er twee renners met hetzelfde puntenaantal eindigen, wordt degene die eerder bovenkwam op de Cima Alberto Fernández tot winnaar uitgeroepen.

Favorieten

Bij het overlopen van de kanshebbers voor de bergtrui, gaan we uit van een scenario dat een aanvaller onderweg voldoende punten zal verzamelen om in Madrid de klassementsrenners achter zich te laten. Daarom kijken we naar klimmers die binnen hun ploeg de vrijheid krijgen om op avontuur te gaan.

Terugkerend thema is immers het gegeven dat de meeste renners zich moeten schikken naar de klassementsambities van hun kopman. Bij machtsblokken als Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en Movistar hoeven we daarom niet te zoeken naar renners die de vrijheid krijgen om zich te mengen in de strijd om de bergtrui.

Ook Astana komt met een ijzersterke klimploeg aan de start. Aleksandr Vlasov begint als kopman, nadat hij de Giro vanwege ziekte vroegtijdig moest verlaten. Ondanks een indrukwekkende opmars in dit atypische coronajaar, moet hij zich nog bewijzen als een kopman in een grote ronde. De Russische klimrevelatie wordt in Spanje bijgestaan door een ervaren selectie met naast onder meer de gebroeders Izagirre ook twee oud-winnaars van het bergklassement. Omar Fraile stond in 2015 en 2016 al eens met de bollentrui op het podium in Madrid, wat aantoont dat hij de kwaliteiten bezit om mee te kunnen doen. Met een prima optreden in de Brabantse Pijl liet hij bovendien zien dat het met zijn vorm wel goed zit. De grote vraag blijft echter of hij de komende weken de vrijheid krijgt om voor eigen succes te rijden. Hetzelfde geldt voor Luis León Sánchez, die in dienst van Caja Rural zes jaar geleden het bergklassement al eens won.

In tegenstelling tot Astana heeft men bij Mitchelton-Scott vooraf al aangekondigd niet alle kaarten op één kopman te zetten. Hoewel de Australische formatie met Esteban Chaves op een plek bij de beste tien in het algemeen klassement mikt, krijgen enkele van zijn ploeggenoten de vrijheid om op jacht te gaan naar dagsucces. Onder hen Mikel Nieve. De 36-jarige Baskische routinier begint aan zijn achtste Vuelta. Zijn enige dagsucces dateert van tien jaar geleden, toen hij op de Alto de Cotobello soleerde naar de overwinning. Nieve staat – hoewel op leeftijd – te boek als een begenadigde klimmer die bovendien de aanval niet schuwt. De juiste ingrediënten om mee te kunnen spelen voor het bergklassement. Dat de Vuelta zich dit jaar met name in Noord-Spanje afspeelt, zorgt wellicht voor een extra motivatie.

Er staan dit jaar op de startlijst van de Vuelta de nodige Franse renners die goed bergop kunnen. Onder hen Nans Peters, die in de jongste Tour de France nog indruk maakte met zijn overwinning in de Pyreneeënrit naar Loudenvielle. Zijn ploeg AG2R La Mondiale reist zonder klassementskopman naar Spanje, waardoor hij de vrijheid krijgt om op jacht te gaan naar een nieuwe ritzege in een grote ronde. Wanneer hij daarin slaagt, dan wint Peters binnen anderhalf jaar een rit in alle drie de grote rondes. Dat vormt ongetwijfeld een extra motivatie om deze Vuelta ten aanval te trekken en zijn ploeggenoot Bouchard (die dit jaar ontbreekt) op te volgen.

Groupama-FDJ heeft zijn selectie gebouwd rond kopman Thibaut Pinot. De Franse formatie beschikt in de persoon van David Gaudu over nog een klimmer die in theorie de nodige bergpunten kan verzamelen. De vrijbuitersploeg van Total-Direct Energie beschikt in de persoon van Romain Sicard over iemand die weliswaar geen veelwinnaar is, maar wel de kwaliteiten heeft om zich via dit klassement in de kijker te rijden. In buitenlandse dienst vinden we bij Trek-Segafredo de naam van Kenny Elissonde, die zeven jaar geleden zijn moment of fame kende met ritwinst op de Angliru. Ook de Amerikaanse formatie start hier zonder uitgesproken kanshebber voor het klassement, dus wellicht biedt dit kansen voor de Fransman.

Cofidis heeft met Guillaume Martin een kopman die voor het klassement gaat. Martin wordt in Spanje bijgestaan door enkele Spanjaarden, waaronder Luis Ángel Maté. Mocht hij de vrijheid krijgen om in de juiste etappes mee te gaan in de vlucht, dan mag hij als kanshebber voor de bergtrui zeker niet uitgevlakt worden.

Bij BORA-hansgohe is het uitkijken naar Felix Großschartner. De 26-jarige Oostenrijker kan goed bergop, wat hij vorig jaar bewees met een eindzege in de Ronde van Turkije. Großschartner heeft nog geen contract voor volgend seizoen, wat een motivatie kan zijn om na een vrij anonieme Tour zich hier in Spanje in de kijker te rijden bij andere teams. Bahrain McLaren heeft Wout Poels aangewezen als kopman. De Limburger vertelde afgelopen week in een interview met Het is Koers nog dat de eerste week moet uitwijzen of hij voor het klassement of dagsucces gaat. Bij een rol als rittenkaper komt ook de bollentrui in beeld, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij zich vooralsnog gaat richten op het klassement.

Normaal gesproken kunnen we in een voorbeschouwing voor het bergklassement niet om de Colombianen heen. Deze Vuelta behoren de Zuid-Amerikaanse klimgeiten echter hoogstens tot de outsiders. Esteban Chaves rijdt zoals gezegd voor een klassement en voor Daniel Felipe Martínez zal bij EF Pro Cycling hetzelfde gelden. De Italianen zijn hier met zeven man niet in grote getalen aanwezig. Wanneer je bedenkt dat Davide Formolo bij UAE Emirates voor een klassement gaat en we met sprinters Matteo Moschetti en Jakub Mareczko geen rekening hoeven te houden, blijven er nog maar een handvol namen over. In het middengebergte kunnen Alessandro Covi (UAE-Emirates) en Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) zich wellicht doen gelden.

Bij de kleine Spaanse ploegen vinden we renners waarbij de aanval in hun DNA verankerd zit. Meezitten in de vroege vlucht is immers het bestaansrecht van de teams, die er de komende weken alles aan zullen doen om zich in de kijker te rijden. De eerste naam die daarbij naar boven komt, is die van Ángel Madrazo. De ploeggenoot van Jetse Bol en Alex Molenaar bij Burgos-BH droeg vorig jaar maar liefst vijftien dagen de bollen, voordat Bouchard er na de rit naar Alto de La Cubilla mee vandoor ging. Bij Caja Rural-Seguros RGA is het uitkijken naar Jonathan Lastra, Julen Amezqueta en de Ecuadoraan Jefferson Cepeda.

Voor de volledigheid mogen we ook een scenario waarbij een klassementsrenner als Tom Dumoulin, Primoz Roglic of Chris Froome het bergklassement wint, niet onbesproken laten. In de Vuelta is dat echter alweer enige tijd geleden. De laatste keer was in 2007, toen eindwinnaar Denis Menchov in de strijd om de (destijds nog) oranje trui Jurgen Van Goolen voorbleef. Een herhaling van een soortgelijk scenario lijkt dit jaar niet heel waarschijnlijk.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Nans Peters

*** Mikel Nieve, Felix Großschartner

** Ángel Madrazo, Omar Fraile, David Gaudu

* Kenny Elissonde, Romain Sicard, Luis León Sánchez, Luis Ángel Maté

