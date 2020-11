Vuelta 2020: Richard Carapaz ontroerd na behalen podiumplaats

Richard Carapaz maakte de strijd om de rode trui nog spannend, maar de Ecuadoraan gaat deze Vuelta als tweede besluiten. De renner van INEOS Grenadiers is daar zelfs een beetje emotioneel van. “Ik ben ontroerd. Ik ben heel erg blij met deze Vuelta. We hebben er altijd voor gevochten.”

Ook met de voorlaatste etappe is de Ecuadoraan tevreden. Dat zijn oude team Movistar in de slotfase nog werk opknapte voor Primož Roglič, lijkt hem niet te deren. “Ze deden dat waarschijnlijk uit eigen interesse, dus ik heb daar geen commentaar op.”

“Ik kende deze klim al uit 2018, toen ik er met Nairo Quintana omhoog reed. Ik wist precies hoe hij liep, ook met de wind. Ik ben heel blij met de inspanning van vandaag”, gaat hij verder.

Met een attractieve Tour de France en een tweede plaats in de Vuelta a España is het een goed seizoen voor Carapaz geweest. “Het was een heel spectaculair seizoen. Zo simpel is het. Ook dit is weer een heel mooi podium.”