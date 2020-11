Vuelta 2020: Primoz Roglic slaat dubbelslag in tijdrit naar Mirador de Ézaro

Primož Roglič heeft goede zaken gedaan in de individuele tijdrit naar de top van Mirador de Ézaro. De Sloveen van Jumbo-Visma bleek aan de streep slechts één seconde sneller dan de verrassende William Barta, maar wist wel 49 seconden te pakken op Richard Carapaz. Het verschil tussen beide mannen is nu 39 seconden.

Maandag konden de renners even bijkomen van een hectische tweede week, maar vandaag moesten de klassementsrenners weer vol aan de bak. De enige (individuele) tijdrit van de ronde bracht de renners van Muros naar de top van de verschrikkelijk steile Mirador de Ézaro. Een beklimming van net geen twee kilometer aan een hallucinant stijgingspercentage van 14,8%, met uitschieters van ver boven de 20%.

De renners werden, in aanloop naar de slotklim, over de vlakke Galicische kustwegen gestuurd, waardoor het echt een tijdrit met twee gezichten was. Op de top van Mirador de Ézaro werden dus de eindtijden opgeschreven, maar daarvoor kregen de renners al tweemaal een tussentijd door. Ook niet onbelangrijk: vlak voor de slotklim konden de renners in een speciale zone van een tijdritfiets naar een gewone wegfiets wisselen.

Delage vertrekt als eerste, maar zet geen richttijd neer

Mickaël Delage, de al dan niet trotse eigenaar van de rode lantaarn, begon om 13.47 uur aan zijn tijdrit. De ervaren Fransman van Groupama-FDJ finishte ook vandaag weer op respectabele afstand van de dagwinnaar. Harry Tanfield begon wel met de nodige ambitie aan de individuele beproeving tegen de klok. De renner van AG2R La Mondiale wist als tijdritspecialist goede tussentijden te klokken en moest vervolgens kleiner schakelen om het slotklimmetje te overleven.

Tanfield wist zich naar boven te hijsen en moest genoegen nemen met een tijd net onder de 49 minuten. De Brit wist dus de beste tijd (48:52) te realiseren, maar zag al snel Alexander Edmondson onder zijn tijd duiken. De Australiër bleek uitstekend te hebben ingedeeld op Mirador de Ézaro en wist een achterstand van tien seconden om te buigen in een voorsprong van 28 seconden. Edmondson kwam binnen na 48:24, goed voor een gemiddelde van 41,8 kilometer per uur.

Franse tijdritklepper Cavagna klokt de snelste tijd

Rémi Cavagna, een van de favorieten voor de dagzege, was inmiddels ook begonnen aan zijn tijdrit. De Franse hardrijder van Deceuninck-Quick-Step moest aan het eerste tussenpunt nog twee seconden toegeven op Edmondson, maar bleek aan het tweede meetpunt acht tellen sneller dan de eerstvolgende renner. Cavagna besloot vlak voor de slotklim van fiets te wisselen, gezien de steiltegraad van de Mirador de Ézaro.

Cavagna wist op zijn gewone wegfiets een straf tempo te ontwikkelen op de steilste flanken van Mirador de Ézaro, aangezien hij aan de finish – met een tijd van 47:37 – 47 seconden sneller bleek dan Edmondson. De Franse tijdrittopper mocht als beloning naar de interviewtent om daar plaats te nemen in de hot seat, maar zegezeker was hij nog niet. Er moesten nog heel wat renners beginnen aan de tijdrit, waaronder topfavoriet Primož Roglič.

Tussentijden na eerste meetpunt (12 km) Hugh Carthy (EF Pro Cycling) – 14:48

Primož Roglič (Jumbo-Visma) – 14:50

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) – 14:54

David De la Cruz (UAE Emirates) – 14:59

Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) – 15:11

Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) – 15:13

Wout Poels (Bahrain McLaren) – 15:13

Enric Mas (Movistar) – 15:21

Alejandro Valverde (Movistar) – 15:30

Aleksandr Vlasov (Astana) – 15:35

George Bennett (Jumbo-Visma) – 15:36

David Gaudu (Groupama-FDJ) – 15:52

Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) – 16:24

Nelson Oliveira schiet uit de startblokken

Maar eerst was het uitkijken naar de binnenkomst van twee andere (schaduw)favorieten voor de dagzege: Jasha Sütterlin en Nelson Oliveira. De Duitser van Team Sunweb reed een sterke tijdrit, wist in de buurt te komen van de tussentijden van Cavagna en bleek aan de finish slechts negen seconden langzamer dan de Fransman. Oliveira schoot ook uit de startblokken en bleek aan het eerste meetpunt zelfs achttien teller sneller.

Oliveira koos dus voor een furieuze start, maar viel absoluut niet stil richting de voet van de slotklim. Aan het tweede meetpunt liep het verschil met Cavagna namelijk op tot 25 seconden en aan de finish wist Oliveira zijn voorsprong nog wat verder uit te breiden tot 48 seconden. De Portugees van Movistar was de eerste renner die onder de 47 minuten wist te duiken. Inmiddels was het al uitkijken naar de tussentijden van enkele klassementsrenners.

Will Barta verrast met knaltijd, Carthy maakt indruk

Oliveira mocht even dromen van de ritzege, maar de Portugees werd onderweg serieus uitgedaagd door Will Barta. De Amerikaan van CCC, die op zoek is naar een contract voor 2021, wist aan het eerste én tweede tussenpunt exact dezelfde tijd te realiseren en wist Mirador de Ézaro zelfs nog wat sneller op te fietsen. Hierdoor was het verschil aan de streep negen seconden (46:40 om 46:49) in het voordeel van de sterke Barta.

Na de finish van Barta was het reikhalzend uitkijken naar de strijd tussen de klassementsrenners. Aan het eerste tussenpunt werd er veel verwacht van Roglič, maar de Sloveen klokte de vijfde tijd en moest na twaalf kilometer twee seconden toegeven op de Britse sensatie Hugh Carthy. Die laatste reed 14:48 en was de snelste onder de klassementsrenners, op korte afstand gevolgd door Roglič (+2 seconden) en Carapaz, die slechts vier seconden moest toegeven op de Sloveen.

Tussentijden na tweede meetpunt (24,5 km) Primož Roglič (Jumbo-Visma) – 30:34

Hugh Carthy (EF Pro Cycling) – 30:35

David De la Cruz (UAE Emirates) – 30:51

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) – 30:53

Wout Poels (Bahrain McLaren) – 31:20

Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) – 31:34

Enric Mas (Movistar) – 31:39

Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) – 31:39

Alejandro Valverde (Movistar) – 32:04

Aleksandr Vlasov (Astana) – 32:10

George Bennett (Jumbo-Visma) – 32:20

David Gaudu (Groupama-FDJ) – 32:23

Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) – 33:33

Daniel Martin (15:13) en Enric Mas (15:21), de nummers vier en vijf van het algemeen klassement, moesten al behoorlijk wat tijd toegeven op ‘de grote drie.’ Voor Roglič was het vandaag zaak om uit te lopen op klimmers als Carthy en Carapaz, maar de kopman van Jumbo-Visma was niet bezig aan de beste tijdrit uit zijn carrière en slaagde er niet in om Carthy op achterstand te rijden. Toch bleek hij nipt sneller aan het tweede tussenpunt.

Secondenspel tussen Roglič en Carthy

Roglič bleek na 24,5 kilometer één seconde sneller dan Carthy, die toch wel bezig was aan de tijdrit van zijn leven. Ook Carapaz wist de schade te beperken, maar bleek wel 19 seconden trager dan zijn Sloveense tegenstrever en dus leek Roglič weer op weg naar de rode leiderstrui. De winnaar van de Vuelta van 2019 raakte op stoom en wist in de laatste kilometers naar de voet van Mirador de Ézaro verder uit te lopen op Carthy en Carapaz.

De tenoren van deze Ronde van Spanje moesten echter nog wel de steile slotklim overleven en dus kon er nog vanalles gebeuren in deze spannende tijdrit. Enric Mas was de eerste renner uit de top-5 die moest wisselen, maar de Spanjaard besloot als enige klassementsrenner op een andere plek, na de wisselzone, van fiets te ruilen. Het leverde hem geen geweldige eindtijd op, want aan de finish moest hij bijna twee minuten prijsgeven op Barta.

De renner van CCC stond nog altijd aan de leiding, maar moest nog wel wachten op de binnenkomst van Daniel Martin, Carthy, Roglič en rodetruidrager Carapaz. Martin verloor meer dan één minuut op de top van Mirador de Ézaro, maar reed voor zijn doen een prima tijdrit en wist zelfs wat extra tijd te pakken op Mas. Carthy bleek dan weer 24 tellen langzamer dan Barta, maar de echte winnaar van de dag was toch Primož Roglič.

Roglič doet toch uitstekende zaken

De Sloveen wist na een trage start toch nog behoorlijk wat tijd te pakken op zijn directe concurrenten. Roglič bleek na een sterke beklimming 25 seconden sneller dan Carthy, maar nog belangrijker was het verschil met Carapaz. De Ecuadoraan verloor aan de finish 49 seconden, waardoor het verschil tussen beide kemphanen nu 39 seconden is in het voordeel van de kopman van Jumbo-Visma.

Eindtijden aan de finish (33,7 kilometer) Primož Roglič (Jumbo-Visma) – 46:39

Hugh Carthy (EF Pro Cycling) – 47:04

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) – 47:28

David De la Cruz (UAE Emirates) – 47:38

Wout Poels (Bahrain McLaren) – 47:51

Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) – 47:56

Enric Mas (Movistar) – 48:22

Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) – 48:33

Aleksandr Vlasov (Astana) – 48:56

Alejandro Valverde (Movistar) – 49:06

David Gaudu (Groupama-FDJ) – 49:07

George Bennett (Jumbo-Visma) – 49:45

Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) – 51:26

Carthy volgt nu op 47 seconden van Roglič, Daniel Martin is de nummer vier op 1:42 van de nieuwe leider. Enric Mas volgt nu op meer dan drie minuten, Wout Poels is ook na de enige tijdrit de nummer zes in het klassement. Großschartner, Valverde, Vlasov en De la Cruz maken de top-10 vol. De la Cruz is door een sterke tijdrit enkele plaatsen gestegen.