Vuelta 2020: Onze tips voor jouw Scorito-team

Met de Vuelta a España in aantocht, zwoegt menig Nederlander met het invullen van zijn wielerpooltje. Speel jij mee met de wielergame van Scorito, maar ben je nog op zoek naar die ene naam die voor jou het verschil kan maken? Onze redacteur Youri IJnsen bespreekt in een nieuwe video tien tips voor renners in jouw selecte.

Natuurlijk zijn er de usual suspects, de kopmannen die veel punten scoren maar ook zeer veel geld kosten voor jouw team. In onze tips zitten enkele wellicht wat onbekendere renners die jij kan inzetten om punten te scoren. Soms is het een gok, maar als die goed uitpakt, kan het zomaar beslissend zijn.

Welke tips neem jij mee in je Vueltapool? En hoe ziet jouw selectie eruit? Laat het weten in de reacties.