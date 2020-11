Vuelta 2020: Magnus Cort wint in Ciudad Rodrigo, Roglic steviger aan de leiding

De zestiende etappe van de Vuelta a España 2020 is gewonnen door Magnus Cort. De sterke Deen van EF Pro Cycling was na een lastige etappe met aankomst in Ciudad Rodrigo de snelste van een flink uitgedund peloton. De rode trui van Primož Roglič (Jumbo-Visma) kwam niet in gevaar. Sterker nog, de klassementsleider werd tweede en pakte zo zes bonificatieseconden.

Geen waaiers

De gevreesde waaiers bleven uit in het eerste uur. Daardoor kon na twintig kilometer een tweetal van Burgos-BH wegrijden. Juan Felipe Osorio en Ángel Madrazo vonden elkaar. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Kobe Goossens (Lotto Soudal) en Jésus Ezquerra (Burgos-BH) wisten niet veel later de oversteek te maken.

De zes wisten een voorsprong op te bouwen van meer dan vijf minuten. Een poging van Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) en Willie Smit (Burgos-BH) om ook de sprong te maken naar de kopgroep eindigde in een chasse patate. Zij werden na veertig kilometer weer in de kraag gevat. In het peloton namen UAE Emirates, Caja Rural-Seguros RGA en BORA-hansgrohe het heft in handen.

INEOS Grenadiers zet peloton onder druk

Op de eerste klim van de dag, de Puerto El Portillo, moest Osorio lossen uit de kopgroep. De andere vijf hielden een voorsprong van ruim vier minuten op het peloton. In de afdaling van de Portillo zette INEOS Grenadiers de druk erop, maar Jumbo-Visma en Primož Roglič koersten attent. Door het strakke tempo van de ploeg van Richard Carapaz werd het verschil met de kopgroep teruggebracht tot twee minuten.

Een kopgroep met Cavagna, Stannard, Goossens en Madrazo begon vervolgens met anderhalve minuut voorsprong aan de Puerto El Robledo van twaalf kilometer. INEOS Grenadiers zette op die klim het straffe tempo door met Dylan van Baarle, Andrey Amador en Iván Ramiro Sosa, waardoor maar een compact peloton overbleef. Vooraan bleken Cavagna en Stannard over de beste benen te beschikken. Het Frans-Australische duo kwam met een voorsprong van twintig seconden over de top van El Robledo, op 35 kilometer van de finish.

Solo Cavagna houdt geen stand

Movistar nam het commando over in de afzink, maar de Spaanse ploeg kon geen schade aanrichten in de wind. Cavagna en Stannard wisten nog goed stand te houden. De Fransman wist op een licht oplopende strook zijn Australische metgezel overboord te gooien, waardoor Cavagna solo de laatste vijftien kilometer (grotendeels in dalende lijn) in ging. De TGV van Clermont-Ferrand bouwde zijn voorsprong op het peloton uit naar twintig seconden.

Sprint van uitgedund peloton, Roglič loopt uit

Movistar en Mitchelton-Scott deden er in de laatste kilometers alles aan om Cavagna nog in te rekenen, waarna hij onder de boog van de twee kilometer in de kraag gevat werd. Het uitgedunde peloton ging vervolgens sprinten om de ritzege. Bruno Armirail probeerde de voorbereiding nog in de war te schoppen, maar die poging mislukte. Alejandro Valverde ging de sprint daarna als eerste aan, maar dat bleek te vroeg.

In de laatste honderden meters kwam vervolgens Magnus Cort uit zijn wiel om, met overmacht, de ritzege te grijpen. De strijd om de tweede plaats werd gewonnen door Roglič, die zijn wiel net iets eerder over de meet drukte dan Rui Costa. De Sloveen pakte daardoor zes bonificatieseconden en liep zo verder uit in het klassement.