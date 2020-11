Vuelta 2020: Hugh Carthy wint op de Angliru, Carapaz rijdt Roglic uit de rode trui

Hugh Carthy heeft de Vuelta-etappe met aankomst op de mythische Alto de l’Angliru gewonnen. De Brit van EF Pro Cycling was na een korte bergrit van 109 kilometer als eerste boven op de steile klim in Asturië, na een spektakelstuk tussen de favorieten. Richard Carapaz wist in de slotkilomters Primoz Roglic op achterstand te rijden en zo de leiderstrui te heroveren.

Van den Berg leidt openingsfase in

Julius van den Berg en Anthony Roux waren de eerste aanvallers van de dag in de korte bergrit, maar zij bleven niet weg. De vlakke openingsfase nodigde uit tot aanvallen en een groep van 19 renners begon met twee minuten aan de eerste klim van de dag, de Alto del Padrún.

Naast Van den Berg zaten onder meer bergtruidrager Guillaume Martin, Luis Léon Sánchez, Kobe Gossens en Tosh Van der Sande mee. Davide Formolo en Tomasz Marczynski hadden de slag gemist en gingen in de tegenaanval. Vlak voor de Alto de la Mozqueta (6,6 km aan 8,4%) wisten zij de aansluiting te vinden bij de kopgroep.

De kopgroep van de dag: Guillaume Martin, Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Robert Stannard, Alex Edmondson (Mitchelton-Scott), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick-Step), Alexandr Riabushenko, Davide Formolo (UAE Emirates), Luis Léon Sánchez (Astana), Andreas Schillinger (BORA-hansgrohe), Cameron Wurf (INEOS Grenadiers), Anthony Roux (Groupama-FDJ), Julius van den Berg (EF Pro Cycling), Nans Peters (AG2R La Mondiale), Lukasz Wisniowski (CCC), Kobe Goossens, Tosh Van der Sande, Tomasz Marczynski (Lotto Soudal), Imanol Erviti (Movistar), Jhojan García (Caja Rural-Seguros RGA), Ángel Madrazo (Burgos-BH)

Jumbo-Visma mende het peloton en hield het verschil met de koplopers tussen de twee en drie minuten. Op de Mozqueta werd ook vanuit het peloton aangevallen. David De la Cruz en Esteban Chaves gingen samen met Thymen Arensman in de tegenaanval.

De la Cruz en Chaves stonden net buiten de top-10 en kregen daardoor wat ruimte, maar alleen De la Cruz en Arensman kon de aanval doortrekken. Chaves moest zich laten terugzakken in het peloton. Daar nam Movistar het initiatief door de kop over te nemen van Jumbo-Visma.

Eerste schermutselingen op de Cordal

Door het tempo van Movistar werd de voorsprong van de kopgroep op de top van de Mozqueta teruggebracht tot onder de anderhalve minuut. Dat de afdaling gevaarlijk was, bleek uit valpartijen van Formolo (in de kopgroep) en Andrey Amador (in het peloton). Dat hield Movistar niet tegen in hun jacht. De blauwe armada zette het peloton en de uit elkaar gescheurde kopgroep flink onder druk, waardoor De la Cruz en Arensman weer ingerekend werden.

Martin, Périchon, Madrazo en Roux hadden zich even losgemaakt van de andere vluchters, maar vlak voor de steile Alto del Cordal (5,4 km aan 9,3%) kwam de kopgroep weer bijeen. Movistar had het peloton aan de voet teruggebracht tot 40 seconden. Op de Cordal bleven Sánchez, Cattaneo en de strijdende Martin het langst over in de kopgroep, en in het peloton bleek Esteban Chaves de grootste verliezer. De Colombiaan loste vroeg en kon zo een streep zetten door een goed klassement.

Vlak voor de top van de Cordal was het plots Chris Froome die zich op kop van het peloton nestelde voor Richard Carapaz. Het duo van INEOS Grenadiers reed weg, waardoor Robert Gesink namens Jumbo-Visma het gat moest dichten. Door de versnelling van Froome werd de favorietengroep flink uitgedund, onder meer Marc Soler (zesde in het klassement) moest de rol lossen.

Spektakel op de Angliru

Soler wist aan de voet van de Alto de l’Angliru (12,4 km aan 9,9%) aan te sluiten bij de favorietengroep, maar het bleek een kansloze missie voor de Movistar-klimmer. Overigens hielden Sánchez en Martin het langst stand aan kop, tot de zeskoppige trein van Jumbo-Visma ze opslokte op tien kilometer van de finish. Beulswerk van Gesink werd opgevolgd door een strak tempo van jongeling Jonas Vingegaard.

Onder aanvoering van Vingegaard bleven nog maar tien renners over op de eerste loeisteile flanken van de Angliru: Primoz Roglic, Sepp Kuss, Daniel Martin, Hugh Carthy, Michael Woods, Enric Mas, Richard Carapaz, Wout Poels en Aleksandr Vlasov. De Nederlander, die uitkeek naar deze slotklim, hing op vijf kilometer van de meet al aan het elastiek en loste uiteindelijk. Even later stonden ook Carapaz, de nummer twee van het klassement, en Mas op kraken.

Het bleek een schijnbeweging van Mas. De drager van de jongerentrui demarreerde op 3,5 kilometer van het einde, maar er werd niet op hem gereageerd. Kuss verhoogde het tempo in dienst van Roglic, maar de Sloveen kon niet harder. Kuss moest inhouden en zag Carthy en Vlasov de sprong maken richting Mas. Roglic had onder de vod van de drie kilometer nog gezelschap van Carapaz en Martin.

Carthy pakt ritzege, Carapaz de leiding

Het werd een waar man-tegen-man-gevecht op de passages van boven de 20%. Carapaz probeerde vlak voor de boog van de twee kilometer weg te rijden bij Roglic. De leider kon het tempo niet volgen en liet Kuss wachten. Carapaz zag dat en reed samen met Carthy binnen no time naar Mas toe. De achterstand van een zwoegende Roglic schommelde op dat moment tussen de 10 en 20 seconden.

Carthy hervond op een kilometer van de finish zijn krachten; de Brit van EF Pro Cycling reed weg bij Carapaz en Mas en soleerde zo op de top van de mythische Angliru naar de ritwinst. Zestien seconden hem werden Vlasov en Mas tweede en derde, vlak voor Carapaz, die daardoor belangrijke bonificaties misliep.

Roglic, Kuss en Martin volgden op tien seconden van de groep-Carapaz en dus neemt de kopman INEOS Grenadiers terug de leiderstrui over van de Sloveen. Het verschil tussen Carapaz en Roglic in het klassement is nu tien seconden. Door zijn ritzege en de bijbehorende boni’s nestelt Carthy zich ook in de top van het klassement, op 32 seconden van Carapaz. Daniel Martin is vierde op 35 seconden.

Mas volgt in het klassement op de vijfde plaats op 1.50 minuut van Carapaz. Daarna is het verschil met de nummer zes in het klassement, Wout Poels, al meer dan vijf minuten.