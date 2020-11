Vuelta 2020: Hugh Carthy op weg naar podiumplaats na “beste tijdritprestatie ooit”

Een vierde plaats in de tijdrit op amper 25 seconden van winnaar Roglic. Hugh Carthy deed gisteren een prima zaak in de Ronde van Spanje en lijkt op weg naar een podiumplaats in Madrid. Al wil hij zelfs vechten voor meer. “Het lichaam voelt goed, het hoofd nog beter.”

Dat hij geweldig gestart was aan zijn tijdrit, vertelde de EF-renner na afloop aan de verzamelde media. Dat was ook merkbaar aan de tussentijden. Carthy deed na 12 kilometer twee tellen beter dan Roglic, Carapaz gaf vier seconden toe. Bij het tweede checkpoint kwam Roglic wel terug, maar de Brit vergrootte wel de kloof op Carapaz. Ook Martin én Mas, de nummers vier en vijf in het klassement, werden verder achteruitgeslagen.

“Het ging heel goed”, deed hij zijn relaas. “Ik kon goed herstellen na elke klein klimmetje op het vlakkere gedeelte en ook de fietswissel aan de voet van de Ezaro verliep perfect. Beter zelfs dan toen we dat onderdeel ’s morgens inoefenden. Ook de klim zelf liep zoals gepland. Ik ben zeer tevreden met mijn prestatie, maar er komen nog vier belangrijke dagen.”

Op de vraag van een Spaanse radioverslaggever of hij nog meer wilde, antwoordde Carthy met een eenvoudige ‘si’. “Ik blijf knokken tot in Madrid. Het lichaam voelt goed, het hoofd nog beter.” De 26-jarige Brit telt momenteel een achterstand van 47 seconden op Roglic, terwijl Carapaz nog slechts acht seconden voor hem uit staat.