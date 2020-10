Vuelta 2020: Gaudu klopt Soler op Alto de la Farrapona

David Gaudu heeft de bergrit met aankomst bovenop de Alto de la Farrapona gewonnen. De Fransman klopte na bijna 170 kilometer koers zijn vluchtgezel Marc Soler, met wie hij in de slotfase was weggereden. De favorieten hielden hun kaarten zaterdag tegen de borst.



Na een kort rennersprotest werd het peloton zaterdagmiddag op gang geschoten voor de elfde etappe in de Ronde van Spanje. Met vier beklimmingen van de eerste categorie in het vooruitzicht konden de klassementsrenners hun borst nat maken.

Strijd tussen Martin en Wellens

De klassementsrenners hielden hun kruit op weg naar de Alto de la Ferrapona droog, maar een aantal rittenkapers beproefde al vroeg in de etappe hun geluk. Rui Costa, Tim Wellens en Guillaume Martin waren enkele renners die zich al vroeg in de etappe lieten gelden. Die laatste twee zijn deze ronde verwikkeld in een strijd om de bergtrui.

Wellens mee in eerste vlucht van de dag

Wellens kwam op de Alto de la Campa als eerste boven, waarna hij Martin tot op vier punten naderde in het bergklassement. De Belg van Lotto Soudal zat daarna ook nog eens mee in de eerste kopgroep van de dag, in tegenstelling tot zijn Franse concurrent.

Met Ion Izagirre (Astana Pro Team), Clément Champoussin (AG2R La Mondiale), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Pierre Luc Perichon (Cofidis), José Joaquín Rojas (Movistar Team), Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA), Juan Pedro López (Trek Segafredo), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), Tsgabu Grmay (Mitchelton Scott) en Gino Mäder (NTT Pro Cycling) zag Wellens zich omringd met een aantal sterke renners in deze vlucht, die niet meer dan een minuut voorsprong bij elkaar reed.

Cofidis neutraliseert vlucht Wellens

Toch haalden zij door het werk van Cofidis niet de top van de Alto de la Colladona, de eerste beklimming van eerste categorie. Nadat zij tot de orde werden geroepen, probeerde Martin het vervolgens met Niklas Eg (Trek-Segafredo), Mark Donovan (Sunweb) Michael Storer (Sunweb), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) en Nelson Oliveira (Movistar) in zijn kielzog. De Franse leider in het bergklassement wist op de top geen punten te pakken, maar geraakte wel definitief weg.

Nieuwe kopgroep met Gaudu, Wellens en Martin

In de afdaling zag hij vervolgens Wellens samen met David Gaudu weer aansluiten. De acht koplopers reden daarna twee minuten weg van het peloton, met de beklimming van de Alto de la Cobertoria alweer op komst.

Soler maakt oversteek

Al vroeg op deze beklimming liet Movistar zich gelden. Marc Soler, die een beklimming eerder nog in moeilijkheden werd gemeld, reed weg uit het peloton en wist in no-time het gat met de kopgroep te dichten. Toen de Spanjaard aansloot bij de leiders, moest Wellens definitief overboord. De Belg moest zijn eerdere inspanningen in deze etappe bekopen. Op de top van de Alto de la Cobertoria wist Martin nu wel zijn positie te verzilveren: De renner van Cofidis pakte tien punten en sloeg een gaatje in het bergklassement.

Op de voorlaatste beklimming, de Puerto de San Lorenzo, voegde Martin nog eens tien punten aan zijn puntentotaal toe. In de wedstrijd zorgde deze zware beklimming enkel voor een status quo. Lennard Hofstede hield namens Jumbo-Visma de kopgroep, waar Niklas Eg wel was afgehaakt, op tweeënhalve minuut.

Kopgroep strijdt om de ritzege

De Alto de la Ferrapona vormde het slotstuk van deze elfde etappe. Met nog maar veertig renners in het peloton zette Jumbo-Visma de achtervolging in op Soler, Oliveira, Gaudu, Martin, Storer en Donovan, maar veel dichterbij kwam Jonas Vingegaard niet op het eerste deel van de klim. Esteban Chaves, de nummer zeven in het klassement, moest op zijn beurt dan wel weer lossen.

Soler en Gaudu rijden weg

Soler opende op vijf kilometer van de meet de aanval. Hier begon ook het moeilijkste deel van de beklimming, aangezien de stijgingspercentages vanaf dat moment niet meer onder de tien procent doken. De Spanjaard kreeg Gaudu met zich mee. De overige renners in de kopgroep waren daarna gezien.

De twee leiders breidden hun voorsprong op het peloton beetje bij beetje uit. Met nog drie kilometer te gaan hadden zij nog altijd een bonus van twee minuten. Op de Alto de la Farrapona zou een van de twee renners er met de dagzege vandoor gaan.

Gaudu klopt Soler

In de laatste kilometer pokerden zij wat af, maar uiteindelijk kwam het allemaal aan op de laatste tweehonderd meter. Daarin had Gaudu aan een versnelling genoeg om Soler van zich af te schudden. Een krappe minuut later kwam Storer knap als derde binnen voor zijn ploegmaat Donovan.

Favorieten houden kaarten tegen de borst

In het peloton kwam er in de slotfase toch nog een aanval. Mikel Nieve en Alejandro Valverde probeerden het even, maar hun aanval werd snel geneutraliseerd door Robert Gesink. Aleksandr Vlasov had daarna meer succes. De Rus wist met enkele secondes voorsprong over de finish komen op een dag waarin de favorieten de kaarten tegen de borst hielden.