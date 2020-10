Vuelta 2020: CCC met Mareczko, Hirt en Geschke

CCC is klaar voor de 75e editie van de Vuelta a España. De Poolse formatie rekent vanaf dinsdag onder meer op de Italiaanse sprinter Jakub Mareczko, de Tsjechische klimmer Jan Hirt en de Duitse rittenkaper Simon Geschke.

Mareczko mag zich opmaken voor zijn eerste Vuelta. De pijlsnelle Italiaan won na de coronabreak al drie etappes in de Ronde van Hongarije, maar zal in de komende Ronde van Spanje waarschijnlijk niet vaak aan sprinten toekomen. De rappe mannen komen er maar bekaaid vanaf in de laatste grote ronde van het seizoen.

Geschke en Hirt zijn wellicht in staat om een etappe te winnen. Beide renners hebben al een zware Tour de France in de benen. De 29-jarige klimmer Hirt finishte na drie weken koers geruisloos als 67e in het eindklassement. Geschke was een paar keer mee in de aanval en eindigde in Villard-de-Lans (vijfde) en Le Puy Mary (zevende) bij de eerste tien.

De selectie bestaat verder nog uit William Barta, Michał Paluta, Francisco Ventoso, Łukasz Wiśniowski en Georg Zimmermann.

Selectie CCC voor Vuelta a España (20 oktober – 8 november)

William Barta

Simon Geschke

Jan Hirt

Jakub Mareczko

Michał Paluta

Francisco Ventoso

Łukasz Wiśniowski

Georg Zimmermann