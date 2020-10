Vuelta 2020: Alex Molenaar strijdlustigste renner in tiende etappe

Alex Molenaar is door het publiek van de Vuelta a España uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de tiende etappe. De 21-jarige Nederlander van Burgos-BH versloeg daarmee medevluchters Brent Van Moer en Jonathan Lastra, die ook genomineerd waren.

De organisatie van de Vuelta selecteert elke dag drie renners die kansmaken op de Prijs voor de Strijdlust. Vervolgens kunnen fans online stemmen op hun favoriete renner. Molenaar, neoprof bij de Spaanse formatie van Burgos-BH, kwam in etappe 10 als winnaar uit de bus.

Molenaar is bezig aan zijn eerste seizoen in Spaanse dienst, nadat hij afgelopen winter overkwam van ABLOC CT. Hoe opvallend zijn transfer ook was, aan de ene kant was het best logisch. Molenaar heeft namelijk een Spaanse moeder, spreekt de taal vloeiend en woont sinds dit seizoen in een appartement in Olot nabij Girona.

“Ik rijd hier een wedstrijd met het hoogste niveau renners waar ik ooit tegen gereden heb. Laat me eerst maar eens kijken hoe zo’n koers als deze Vuelta mij ligt. Maar ik kijk er zeker weten naar uit om mezelf eens te testen ten opzichte van al die goede coureurs. Ik ga proberen om mezelf een keer in de vlucht te rijden en mezelf te laten zien”, vertelde hij afgelopen week in een uitgebreid interview.

