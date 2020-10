Alex Molenaar mag proeven van de Vuelta: “Het belangrijkste is om uit te rijden”

Vorig jaar kleurde hij samen met andere deelnemers als Thymen Arensman, Kevin Inkelaar en Ide Schelling nog WielerFlits Nationaal. Nog geen jaar later mag Alex Molenaar al opdraven in de Ronde van Spanje. “Ik reed onlangs een goede test en toen zeiden ze ineens dat ik naar de Vuelta mocht”, vertelt hij droogjes aan WielerFlits.

Als laatstejaars junior won Molenaar in 2017 de bekende Driedaagse van Axel in Zeeland, een gerenommeerde koers in dat circuit. Hij nam er de maat van onder meer Tom Pidcock en Ilan Van Wilder. Via DESTIL-Parkhotel Valkenburg en Monkey Town-A Bloc, maakte de Zuid-Hollander afgelopen winter een klapper van jewelste. Het Spaanse ProTeam Burgos-BH had een profcontract voor hem klaarliggen. Dat kwam toch een beetje uit de lucht vallen, ondanks een knappe solo in een bergetappe van de Tour of Qinghai Lake (2.HC) en de eindzege na serieus klimwerk in de aardig bezette Ronde van Roemenië (2.1).

Hoe een Rotterdams klimmertje terecht komt bij een Spaanse ploeg, is overigens niet zo opvallend als dat het lijkt. Molenaar – die sinds zijn zesde in Oud-Beijerland woonde – heeft namelijk een Spaanse moeder, spreekt de taal vloeiend en woont sinds dit seizoen in een appartement in Olot nabij Girona. Namens Burgos-BH maakte hij dit jaar zijn profdebuut, al verliep dat niet helemaal over rozen. “Het is natuurlijk niet het mooiste seizoen om aan je carrière te beginnen. Er zijn niet veel koersen doorgegaan en toen kwam ook die lockdown (in Spanje, red.) er nog overheen. Maar tot nu toe vind ik het niet een heel tof seizoen, hoor.”

Molenaar is naar eigen zeggen iemand die veel koersen nodig heeft om zijn beste conditie te benaderen. “Ik kwam door de weinige wedstrijden niet lekker in mijn ritme”, geeft de 21-jarige klimmer eerlijk toe. “Maar dat ik desondanks nu de kans krijg om de Vuelta te rijden, is natuurlijk heel mooi! Ik ben ook een renner die vaak goed is aan het einde van het seizoen. Het profniveau vind ik ook heel hoog. Zeker met de weinige koersen die er waren, dan wil iedereen top zijn. Het niveau lag echt ontzettend hoog. Dat had ik wel verwacht, ik had me op het ergste voorbereid. Uiteindelijk bleek het ook zo te zijn.”

Meteen debuteren in de Vuelta

Inmiddels is Molenaar vijf etappes onderweg in de Ronde van Spanje, met een vijftiende plek in rit vier als voorlopig hoogtepunt. Selectie voor de Vuelta heeft hij uiteindelijk zelf afgedwongen. “Ik wist dat ik op een longlist stond. Om me heen zag ik steeds meer renners afvallen: de een ziek, de ander reed niet goed genoeg, weer eentje brak z’n ribben. Op een gegeven moment moesten we met de ploeg een test doen. Die reed ik supergoed. In Parijs-Tours had ik ook een goed niveau, al had ik daar drie keer materiaalpech. De ploegleiding prikte daar doorheen en zodoende kreeg ik deze kans.”

“Dat had ik aan het begin van dit jaar echt niet kunnen verwachten”, gaat hij verder. “Ik ging ervan uit dat ik 2020 moest gebruiken om aan het profniveau te wennen. Er stond ook een mooi programma voor me klaar. Door corona is een groot deel daarvan in het water gevallen. Toen ik een paar weken geleden hoorde dat ik nog steeds op de longlist stond en het wat lekkerder begon te lopen, besefte ik dat ik een kans maakte. Langzaam maar zeker heb ik me daarna dus in de selectie gefietst. Daar kwam dan die test bovenop, waarin ik mijn beste waardes ooit realiseerde. Ik straalde daarnaast motivatie uit, ook dat droeg eraan bij.”

In deze Vuelta moet Molenaar zich met al dat klimgeweld als een vis in het water voelen. “Ondanks dat het heel zwaar gaat zijn, kijk ik er natuurlijk wel naar uit”, zegt de jongeling. “Het parcours past goed bij de kwaliteiten die ik heb, maar je moet ook niet vergeten dat het mijn eerste grote ronde is. Ik rijd hier een wedstrijd met het hoogste niveau renners waar ik ooit tegen gereden heb. Laat me eerst maar eens kijken hoe zo’n koers als deze Vuelta mij ligt. Maar ik kijk er zeker weten naar uit om mezelf eens te testen ten opzichte van al die goede coureurs. Ik ga proberen om mezelf een keer in de vlucht te rijden en mezelf te laten zien.”

Kamergenoot Jetse Bol

Net als Ide Schelling heeft Molenaar een aantal etappes uitgezocht waar hij het gaat proberen. “In de andere ritten zal ik echt laten gaan om zo veel mogelijk energie te besparen. Welke dagen ik heb omcirkeld? Daar ben ik nog niet aan toegekomen, maar dat ben ik nu samen met mijn kamergenoot Jetse Bol naar aan het kijken (afgelopen maandag, red.). Ik kan het ook heel goed met hem vinden, al moet ik dat nu ook wel zeggen nu hij hier naast me zit”, lacht hij met de Noord-Hollander. “We blijven twee Nederlanders in een Spaanse ploeg. Maar ik moet zeggen: we hebben beiden ook wel een beetje Spaans temperament.”

De chemie tussen de twee beschouwt Molenaar als iets positiefs. “Zo hebben we bijvoorbeeld andere humor dan onze Spaanse ploeggenoten”, grinnikt de Zuid-Hollander. “Dus we hebben het heel erg naar ons zin. Of die Spanjaarden grappig zijn? Muahw, op een gegeven moment word je er wel moe van”, lacht Molenaar opnieuw. “Ik hoop daarom ook veel van Jetse op te steken deze drie weken. Vooral van zijn ervaring, want hij heeft dit allemaal al eens meegemaakt. Jetse kan me zodoende goed vertellen wat me te wachten staat en hoe ik op bepaalde momenten of bepaalde dagen moet handelen of juist niet.”

Een keer samen op pad in een vroege vlucht, ziet Molenaar dan weer niet snel gebeuren. “Dat is lastig te plannen, hoor. Als je erbij zit – of dat nu Jetse of ikzelf ben – moet je al heel blij zijn, want het gaat echt heel hard. Mijn grootste focus ligt er nu op om deze Vuelta sowieso uit te rijden. Dat is voor mij het belangrijkste. Ervaring opdoen, mezelf weer sterker maken, maar ook om ervan te genieten. Als het me dan ook nog lukt om een keertje mee te zitten in een mooie ontsnapping, dan zou dat helemaal mooi zijn! Voor de rest moet ik het gewoon meemaken en laat ik alles op me afkomen. Mooi dat Jetse me erbij kan helpen.”