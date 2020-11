Vuelta 2020: 45 agenten uit karavaan positief op coronavirus

Geen enkele renner testte tijdens de Vuelta a España positief op het coronavirus, maar vandaag is duidelijk geworden dat maar liefst 45 politieagenten die de ronde begeleidden besmet zijn met het virus. De agenten vertonen op dit moment geen symptomen, zo laat het Spaanse persbureau EFE weten.

De 45 leden van de Guardia Civil, de nationale politie-eenheid in Spanje, werden zondagavond na de laatste Vuelta-etappe nog een keer getest op corona. Dinsdag bleken deze testen positief, maar de politieagenten waren op dat moment al uitgewaaierd over Spanje, op weg naar huis, niet wetende dat ze besmettelijk zijn.

In totaal zijn 150 politiemensen zondagavond getest op het virus. Deze mensen waren in de voorbije Ronde van Spanje verantwoordelijk voor het afzetten van het parcours en de veiligheid rondom de wedstrijd. De werknemersbond binnen de Guardia Civil, Jucil, is duidelijk in een persbericht.

Strenger optreden

“Het feit dat deze politieagenten naar huis konden keren, is in strijd met de reglementen van de gezondheidsautoriteiten. Dit mag niet nog een keer voorkomen. We begrijpen dat dit kan gebeuren in een serieuze pandemie, maar de leiding van de Guardi Civil moet in het vervolg strenger optreden en met betere protocollen komen.”

Koersdirecteur Javier Guillén was na de slotetappe in Madrid nog opgelucht en van mening dat een ‘wedstrijdbubbel’ kan werken. “Het laat zien dat veel evenementen en projecten kunnen doorgaan, als we alles goed doen op gezondheidsgebied. Het dragen van een masker, social distancing, het beperken van sociale contacten: het werkt.”