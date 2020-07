VRT houdt Michel Wuyts en José De Cauwer in België tijdens Tour de France dinsdag 14 juli 2020 om 11:38

Wielercommentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer doen tijdens de volgende Tour de France hun verslag niet vanuit Frankrijk. Omdat zij tot de risicogroep behoren voor het coronavirus, houdt omroep VRT het duo in België waar zij de verslaggeving gaan doen vanuit een studio.

De Tour de France is een hectische bedoening en qua veiligheid in tijden van corona niet ideaal, constateert De Cauwer die in september 71 jaar wordt. “Ik heb het in maart, helemaal aan het begin van de epidemie, meegemaakt tijdens Parijs-Nice. Er zijn handgels bij het binnengaan van de vrachtwagen met de commentaarcabines, maar daarna schuifelt iedereen langs elkaar heen in een smal gangetje”, laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

Hoewel hij begrip heeft voor de situatie, vindt de voormalig renner en ploegleider het jammer dat hij niet vanuit Frankrijk verslag kan doen. “Wat je mist, is bijvoorbeeld het parcours van de finale. Op weg naar de meet leg je de weg af die renners zullen rijden. In functie van het parcours weet ik dan al min of meer welke renners in de finale zullen zitten. Ook de verhalen, weetjes en geruchten kruiden je verslag. Dat dreigt nu weg te vallen.”

Wuyts en De Cauwer blijven dan weliswaar in België, maar de VRT heeft nog wel reporters ter plaatse om interviews af te nemen en reportages te draaien.