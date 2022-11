Vrouwenversie Dwars door Vlaanderen nog geen WorldTour in 2023

De organisatie achter Dwars door Vlaanderen hoopte in 2023 met de vrouwenkoers toe te treden tot de WorldTour, maar de semiklassieker voor vrouwen zal nog een jaartje moeten wachten. “Dat vinden we natuurlijk jammer, maar we moeten ons er nu eenmaal bij neerleggen”, klinkt het in gesprek met Sporza.

De elfde editie van Dwars voor Vlaanderen voor vrouwen zal volgend jaar dus nog door het leven gaan als een 1.Pro-wedstrijd. “Dat vinden we natuurlijk jammer, maar we moeten ons er nu eenmaal bij neerleggen”, geeft Nele Dewaele van het organiserende comité aan. “Toch zullen we een mooi deelnemersveld hebben.”

“We hebben al tal van aanvragen binnengekregen van WorldTour-teams, dus het deelnemersveld zal wel mooi zijn. Het zou mooi zijn nu eens een Belgische renster als winnaar te hebben. De Nederlanders domineerden tot nu, met acht van de tien zeges.”

De rensters krijgen op woensdag 29 maart 2023 een wedstrijd van 155 kilometer voor de wielen geschoven, met onderweg acht hellingen en zeven kasseistroken. De finale is overigens identiek aan die van de mannenwedstrijd. Dit jaar ging de zege naar Chiara Consonni. De rappe Italiaanse versloeg Julie De Wilde en Elise Chabbey in een sprint.