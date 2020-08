Vrouwenteam Paule Ka beroofd van zeven racefietsen

Vrouwenploeg Paule Ka is vanochtend onaangenaam verrast. In Bologna, waar de ploeg morgen van start gaat in de Giro dell’Emilia, zijn zeven teamfietsen gestolen.

Het gaat om fietsen van het merk Chapter2: twee zwarte van het model HURU en vijf witte van het type RERE. Iedereen die informatie of aanknopingspunten heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de ploeg. Het team looft een beloning van 5000 euro uit voor het veilig terugbrengen van de fietsen.

Begin deze maand was ook de vrouwenploeg van Trek-Segafredo al slachtoffer van diefstal. In de nacht voor de Women’s WorldTour-koers Strade Bianche bleken zes racefietsen te zijn gestolen waarop de rensters de witte wegen zouden betwisten. Zij moesten noodgedwongen van start op reservefietsen.

— Équipe Paule Ka (@Equipe_PauleKa) August 17, 2020