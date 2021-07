Vrouwenploeg Team DSM contracteert talentvolle Elise Uijen

De vrouwenploeg van Team DSM heeft de komst van Elise Uijen aangekondigd. De 18-jarige renster sluit in 2022 aan bij de selectie van de Women’s World Tour-ploeg. Ze tekent als neoprof een contract voor twee seizoenen, tot het eind van 2023.

Uijen wist in 2019 het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor nieuwelingen te winnen en won in dat jaar ook keiringoud op bij het NK baanwielrennen in haar categorie. Vorig jaar wist Uijen als juniore het Nederlands en het Europees tijdritkampioenschap te winnen. Reden genoeg voor Team DSM om haar nu al aan te trekken.

“Het is een droom die uitkomt om te rijden voor Team DSM”, vertelt Uijen in een eerste reactie. “Het is een omgeving waarin ik denk te kunnen groeien als persoon en als renster. En hopelijk kan ik koersen op de top van mijn kunnen. Daar kijk ik echt naar uit.”

Volgens coach Rudi Kemna was Uijen in de gesprekken erg enthouasiast. “Ze heeft enkele sterke resultaten laten zien in de juniorencategorie met haar twee tijdrittitels. Maar we willen haar de kans geven om haar zeer compleet te ontwikkelen en niet alleen te focussen op die ene discipline”, aldus Kemna.