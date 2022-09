Vrouwenploeg Jumbo-Visma trekt Nieuw-Zeelandse Kimberly Cadzow aan

De twintigjarige Kimberly Cadzow uit Nieuw-Zeeland verdedigt komende seizoenen de kleuren van de vrouwenploeg van Jumbo-Visma. Cadzow tekende een tweejarig contract en rijdt dus in 2023 en 2024 voor de Nederlandse ploeg.

Cadzow stapte vijf jaar geleden als triatleet voor het eerst op de fiets. Ze liet mooie resultaten zien, maar vond het hardlooponderdeel minder leuk. Haar coach moedigde haar vervolgens aan om zich toe te leggen op fietsen. Zonder enige verwachtingen verruilde Cadzow begin 2021 de triatlon voor het wielrennen. We zijn bijna twee jaar verder en Cadzow tekent nu voor twee jaar bij een van de beste ploegen in het vrouwenpeloton.

“Ik vond het al heel snel heel leuk. Na een paar weken reed ik mijn eerste wedstrijd. Het ging verrassend goed”, blikt Cadzow op de website van Jumbo-Visma terug op haar begindagen als wielrenster. Dit jaar debuteerde ze voor het Britse Team Torelli in het profpeloton en maakte ze indruk met een vijfde plaats in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Ook werd ze veertiende in de Grand Prix de Morbihan en zestiende in La Classique Morbihan.

“Ik heb nog niet zoveel ervaring, maar ben enorm gedreven”

Vanaf 2023 vestigt de Nieuw-Zeelandse zich in Spanje om het trainingsschema en wedstrijdprogramma van Jumbo-Visma te kunnen volgen. “Ik voel me heel welkom in het team en ben onder de indruk van de professionaliteit. Er is oog voor de lange termijn en dat voelt goed. Ik weet zeker dat ik hier de juiste begeleiding krijg en denk dat ik hier veel mooie stappen kan zetten. Ik ben jong en heb nog niet zoveel ervaring, maar ik ben enorm gedreven.”

“Zwaardere etappewedstrijden liggen me wel, denk ik. Vooral in de bergen voel ik me op mijn plaats. Ik kijk ernaar uit om onderdeel te worden van het team. Ik wil leren van de ervaren rensters van Team Jumbo-Visma, maar kan ook niet wachten om mijn aandeel te leveren in de teamprestaties.”

Esra Tromp en Rutger Tijssen zijn namens Jumbo-Visma erg blij met de komst van Cadzow. “De waardes die Kim liet zien tijdens de verschillende sportieve tests zijn veelbelovend. En ook over haar persoonlijkheid en werkhouding zijn we erg te spreken. Kim draait nog nog maar kort mee in het wereldje, dus we gaan haar zorgvuldig begeleiden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze een waardevolle toevoeging gaat zijn voor het team.”