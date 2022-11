Vrouwenploeg Jumbo-Visma trekt drie jonge rensters aan

Team Jumbo-Visma Women voegt in 2023 drie jonge Nederlandse rensters toe aan de selectie. Het gaat om Nienke Veenhoven, Rosita Reijnhout en Maud Oudeman. “Hiermee onderstreept de wielerploeg haar ambitie om te investeren in de toekomst door veelbelovend talent zelf op te leiden”, klinkt het op de website van Jumbo-Visma.

De achttienjarige Nienke Veenhoven is een van de rensters die in 2023 debuteert in het tenue van Team Jumbo-Visma. Ze werd het afgelopen jaar begeleid door CyclingClassNL, een onafhankelijk initiatief van de KNWU, NOC*NSF en Jumbo-Visma, dat als doel heeft om nieuwe kampioenen naar de hoogste trede van het wereldpodium te begeleiden. “Ik heb veel geleerd bij CyclingClassNL”, stelt de uit Oostzaan afkomstige Veenhoven.

“Door de manier van trainen, maar ook op het gebied van voeding. Je groeit als renster wanneer je de juiste begeleiding krijgt.” Veenhoven verwacht zich bij Team Jumbo-Visma verder te ontwikkelen. “Ik wil graag leren hoe ik naar een koers moet toewerken en hoe ik me optimaal kan voorbereiden op een wedstrijd. Rijden bij de elite is nieuw voor mij, maar ik hoop me straks in de sprint of op korte klimmetjes van voren te laten zien.”

Ook Rosita Reijnhout (18) heeft een verleden bij CyclingClassNL. De Zeeuwse reed eind september op het WK in Australië naar een 25ste plek in de U23-categorie en is trots op haar overstap naar de vrouwenploeg van Team Jumbo-Visma. “Ik wil groeien op fysiek en mentaal vlak. Ik hoop veel te leren van de rensters die al een paar jaar professioneel wielrennen. Ik wil in de toekomst graag mijn stempel drukken op klimkoersen en ook de wedstrijden in België spreken me aan. En ik zou dolgraag ooit starten in de Giro. Dat is echt een droom.”

Maud Oudeman is al bekend met het hoogste wielerniveau. Ze verdiende vorig jaar namelijk een profcontract bij Canyon/SRAM door als snelste te eindigen in een wedstrijd van Zwift Academy. Oudeman versloeg 31.000 vrouwelijke deelnemers. De net negentien jaar geworden Oudeman maakt nu dus de overstap naar Jumbo-Visma. “Ik kijk ernaar uit. In het motto ‘samen winnen’ kan ik me heel goed vinden. De wijze waarop Team Jumbo-Visma koerst, door goed samen te werken en als team te rijden, spreekt me heel erg aan.”

“We hebben de filosofie om succes niet te kopen, maar zelf te kweken”

Teammanager Esra Tromp kijkt uit naar de samenwerking met de drie nieuwe rensters. “We hebben binnen Team Jumbo-Visma de filosofie om succes niet te kopen, maar het zelf te kweken. We hebben de juiste mensen, middelen en kennis aan boord om talent te laten excelleren. Ik heb hoge verwachtingen van de nieuwe meiden, al zullen we geduld moeten hebben. Ons fundament is sterk genoeg om daarnaast ook te scoren in de WorldTour-wedstrijden.”