Vrouwenploeg Jumbo-Visma contracteert talenten Linda Riedmann en Noemi Rüegg

Jumbo-Visma Women heeft de komst van twee jonge talenten aangekondigd. In 2022 maken de Duitse Linda Riedmann en de Zwitserse Noemi Rüegg onderdeel uit van het Nederlandse Women WorldTour-team. De jonge talenten tekenen beiden een contract voor twee seizoenen.

De 18-jarige Riedmann, kersvers Europees kampioene bij de junioren, kijkt uit naar de overstap. ”Het voelt als een geweldige kans om mezelf te ontwikkelen en te leren van ervaren rensters. De stap naar de eliteklasse is een grote stap, maar ik heb er vertrouwen in dat dit team mij daar op de juiste manier in kan begeleiden. Het is een zeer professionele omgeving met een familiale sfeer. Bij de eerste proeftraining voelde ik me direct thuis en op mijn gemak. Mijn recente overwinning op het EK heeft mij extra vertrouwen gegeven voor volgend seizoen. Ik kijk ernaar uit om onderdeel te zijn van het team en samen te strijden voor overwinningen.”

De 20-jarige Rüegg is afkomstig uit het veldrijden. Dit seizoen reed ze op de weg tussen de elite vrouwen naar het podium tijdens het Zwitsers nationaal kampioenschap en won ze het jongerenklassement in Setmana Ciclista Valenciana. “Het is een droom die uitkomt om bij deze ploeg te gaan rijden. Ik kan er nog zoveel leren op het gebied van wedstrijdvoorbereiding, tactiek, voeding en materiaal. Ik ga er alles aan doen om te blijven groeien en bij te dragen aan de teamdoelstellingen. Mijn kracht is mijn punch. Ik hou ervan als het de hele dag op en af gaat. Ik wil het beste uit mezelf halen, me blijven ontwikkelen en het zou mooi zijn om op een dag mee te kunnen doen voor zeges in het WorldTour-peloton.”

“Linda en Noemi zijn nog jong, maar hebben een enorme potentie. De komende twee jaar zullen ze vooral heel veel gaan leren”, zegt teammanager Esra Tromp in het persbericht van de ploeg. “Linda maakt volgend jaar de overstap van de junioren naar het elitepeloton. Dat zal ongetwijfeld een grote stap zijn waar we haar als team zorgvuldig in zullen begeleiden.”

“Noemi viel ons op door haar aanvallende manier van koersen. Haar technische skills vanuit de cross en haar lef gaan haar ver brengen binnen een professionele omgeving. Er is bij beide rensters nog veel ruimte voor ontwikkeling. Dit seizoen hebben we al een aantal van onze huidige rensters grote stappen zien maken. Daar zijn we heel erg trots op. Voor Linda en Noemi zien we die mogelijkheid ook.”