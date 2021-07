Vrouwenkoers Ceratizit Challenge telt dit jaar vier etappes

De Ceratizit Challenge by La Vuelta telt dit jaar vier etappes, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. Alle etappes van de Women’s WorldTour-rittenkoers voor vrouwen vinden plaats in het noordwesten van Spanje, in de regio Galicië.

Eerder werd al bekend dat de wedstrijd dit jaar wordt georganiseerd in de regio Galicië, om precies te zijn in de provincie Ourense. Nu is duidelijk geworden dat de vrouwen dit seizoen een extra etappe mogen afwerken. De openingsrit voert over een afstand van 118,7 kilometer van het skistation van Manzaneda naar A Rua, met onderweg de Alto da Portela van eerste categorie.

Rit twee is een klimtijdrit van 7,3 kilometer naar het skistation van Manzaneda. De rensters moeten iets meer dan 400 hoogtemeters overwinnen, goed voor een gemiddelde stijgingsgraad van 7,3%. De voorlaatste etappe trekt over geaccidenteerd terrein, met onder meer een klim van tweede categorie, richting Pereiro de Aguiar. De slotrit is relatief vlak en finisht in Santiago de Compostela.

De vierdaagse rittenkoers begint op 2 september en eindigt op zondag 5 september, op de dag dat ook de Vuelta a España voor mannen zijn besluit kent. Afgelopen twee seizoenen ging de eindzege naar Lisa Brennauer.

