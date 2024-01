woensdag 24 januari 2024 om 12:22

Vrouwen gaan ook in Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik ná de mannen finishen

De vrouwenwedstrijden van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik gaan vanaf het seizoen 2024 finishen ná de finish van de mannenwedstrijd. Daarmee volgt organisator ASO het voorbeeld van Flanders Classics, dat al meerdere jaren haar voorjaarskoersen zo plant dat de finale van de vrouwen aansluit op de finish van de mannenkoers.

Er was al jarenlang kritiek op de tijdschema’s van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen. Vaak moesten de rensters al voor 09.00 verzamelen bij de start, waardoor zij erg vroeg uit bed moesten om op tijd te kunnen ontbijten. Annemiek van Vleuten, inmiddels gestopt, zei dat zij om 05.30 uur uit de veren moest.

Door de vrouwenwedstrijd te laten finishen ná de aankomst van de mannen, zullen de vrouwenwedstrijden ook later in de middag van start gaan. De Waalse Pijl voor mannen start dit jaar om 11.20 uur, waarna de finish rond 16.15 uur op de Muur van Huy zal zijn. De vrouwen starten om 14.00 uur en zullen omstreeks 17.45 uur aankomen.

Vier keer Muur van Huy bij de mannen

Over dat parcours gesproken: de Waalse Pijl 2024 voor mannen is 199,1 kilometer lang en daarmee iets langer dan vorig jaar. Voor het eerst zal de Muur van Huy vier keer opgenomen in het parcours, telkens in combinatie met de Côte d’Ereffe. De vrouwen rijden 143,5 kilometer met in de finale twee lokale rondes met de combinatie Côte d’Ereffe-Muur van Huy.