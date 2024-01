woensdag 24 januari 2024 om 12:48

Flink gewijzigde finale in Waalse Pijl met vier keer Muur van Huy, zeven wildcards uitgedeeld

De Waalse Pijl voor mannen gaat voor het eerst vier keer over de Muur van Huy. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt bij de parcourspresentatie. De finale is flink hertekend, met naast een extra beklimming van de Muur van Huy ook het verdwijnen van de Côte de Cherave uit de lokale slotronde.

Vorig jaar bestond de finale van de Waalse Pijl bij de mannen uit drie lokale rondes met achtereenvolgens de Côte d’Ereffe (2,1 km aan 5%), Côte de Cherave (1,3 km aan 8,1%) en de Muur van Hoei (1,3 km aan 9,6%). Na ruim 100 kilometer draaiden de renners dat parcours op. In 2024 gebeurt dat, na de start in Charleroi, al na een aanloop 90 kilometer.

De Côte de Cherave is geschrapt uit het lokale rondje, waardoor alleen de Côte d’Ereffe en de Muur van Hoei gepland staan. Er zit een kleine 13 kilometer tussen beide toppen. Door deze wijziging is er wel voor gekozen om een extra lokaal rondje toe te voegen. Na 199 kilometer ligt de finish bovenop de vierde beklimming van de Muur van Huy.

Vooral tussen 800 en 200 meter van de streep is het bijzonder steil op die klim. De percentages gaan daar zelden onder de 15% en in de binnenbochten is het soms zelfs 20%. Timing is wel cruciaal op de Muur van Hoei, want in de laatste 200 meter vlakt de weg af en kan je terrein goedmaken.

Daarnaast heeft de organisatie zeven wildcards uitgedeeld. Lotto Dstny, Israel-Premier Tech en Uno-X Mobility kregen op basis van hun prestaties in 2023 automatisch een wildcard. De andere vier uitnodigingen zijn gegaan naar Bingoal WB, Euskaltel-Euskadi, Q36.5 en TotalEnergies.

Meer dan 140 kilometer bij de vrouwen

Bij de vrouwen is de Waalse Pijl voor het eerst langer dan 140 kilometer. De koers is 143,5 kilometer lang en kent een finale met twee plaatselijke rondes met de Côte d’Ereffe (2,1 km aan 5%) en de Muur van Hoei (1,3 km aan 9,6%). Ook daar is de Côte de Cherave uit het parcours gehaald ten opzichte van vorig jaar.

Naast alle Women’s WorldTeams zijn nog acht continentale ploegen uitgenodigd. Onder meer Lotto Dstny Ladies en VolkerWessels zijn er als kleinere UCI-ploegen bij in de Waalse Pijl.

Profiel Muur van Huy 2024 voor mannen

Profiel Muur van Huy 2024 voor vrouwen