woensdag 13 september 2023 om 16:23

Vrouw van Primoz Roglic reageert op online discussie over tactiek Jumbo-Visma in Vuelta

Lora Klinc, de vrouw van Primož Roglič, heeft op sociale media gereageerd op een bericht van wieler-influencer Benji Naesen. De Belgische podcastmaker plaatste op X (voorheen Twitter) een foto van Klinc die een bericht ‘leuk vond’ waarin de tactiek van Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard bekritiseerd werd. Volgens de vrouw van Roglič moet daar echter niets achter gezocht worden.

“Ik was nog nooit betrokken in een discussie op Twitter, maar we leren elke dag, nietwaar?”, schrijft ze in een reactie op Naesen. Klinc geeft aan dat ze veel fanaccounts volgt. “Ik heb veel bewondering voor hoeveel deze mensen voelen voor hun helden. Ze strijden er zelfs voor. Ik kan mij niet voorstellen hoe het is om voor iemand te zorgen zonder dat je diegene echt kent.”

In het bericht dat Klinc geliket heeft, staat dat de tactiek van Jumbo-Visma en Vingegaard in de bergrit naar Bejes onacceptabel is. Volgens de Roglič-fan was de demarrage van de Deen vooral een aanval om het kopmanschap in de ploeg op te eisen in de slotweek van de Vuelta. “Daarbij verdedigt ze haar idool”, vindt Klinc. “Ik voelde de pijn en emotie in haar woorden. Ik heb het geliket vanwege de aardige woorden voor Primož.”

‘Ik wil alleen maar Primož aanmoedigen’

“En als ik iets over veganistisch eten like op Instagram, maakt dat van mij een veganist?”, vraagt ze zich af. “Ik heb nooit getwijfeld aan de ploeg, meng mij niet in discussies en deel mijn mening over de tactiek. Ik wil alleen maar Primož aanmoedigen om zijn best te doen. We hebben immens veel respect voor de ploeg, zijn ploeggenoten en zijn tegenstanders.”

Klinc vindt het jammer dat op basis van een ‘like’ gesteld wordt dat ze het oneens is met de tactiek van Jumbo-Visma in de Vuelta. “Deze beschuldiging gaat wat ver, vind je niet? Maar ik overleef deze overdreven shitshow op basis van een gelikete foto.”