Vroegtijdige aftocht Tom Pidcock in Waalse Pijl: “Tom kende een offday”

Tom Pidcock was voor de start van de Waalse Pijl een kandidaat-winnaar op de Muur van Hoei, maar de Brit moest al bijzonder vroeg passen en bereikte zelfs de finish niet in de midweekse klassieker. Is het een teken aan de wand in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik? Rod Ellingworth, sportief manager van INEOS Grenadiers, maakt zich geen zorgen.

Het was een vreemd beeld met nog ongeveer zestig kilometer te gaan. Tom Pidcock, vorig jaar nog zesde in de Waalse Pijl, moest op een van de klimmetjes lossen en gaf niet veel later op. “Tom kende een offday”, komt Ellingworth met een verklaring in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Dinsdagavond voelde Tom zich nog topfit. Hij keek er naar uit om in Hoei een goede prestatie te leveren, maar hij was duidelijk niet in zijn normale doen.”

“Ondanks dat het vrij warm was, reed hij met een regenjasje aan. Het peloton wordt al een heel voorjaar geteisterd door ziektes en dat is ook nu niet anders. Ik hoor veel klachten van maagproblemen bij renners. Ook de pollen spelen mee. Omar Fraile moest lossen omdat hij last had van de ademhaling door een allergie.”

Ellingworth benadrukt dat Pidcock fysiek gezien in orde is. Er is voorlopig dan ook geen paniek in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik. “Tom was erg goed in de Amstel en Brabantse Pijl. Die goede benen kunnen op één week niet zomaar weg zijn.”