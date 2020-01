Vroege vluchter Kamzong boekt zege in La Tropicale Amissa Bongo donderdag 23 januari 2020 om 15:10

De vierde etappe van La Tropicale Amissa Bongo (2.1) is gewonnen door Clovis Kamzong. De 28-jarige renner uit Kameroen wist samen met enkele medevluchters uit de greep te blijven van een futloos peloton.

La Tropicale Amissa Bongo was vandaag toe aan zijn vierde etappe, meteen ook de langste van de zevendaagse ronde. Vandaag koerste het peloton van Lambaréne naar Mouila, maar de 190 kilometer lange rit telde verder geen noemenswaardige hindernissen. Toch hadden enkele renners zin om op avontuur te gaan. De namen? Abdul Aziz Nikiema, Joseph Areruya, El Houcaine Sabbahi en Clovis Kamzong.

Deze vluchters sloegen de handen ineen en wisten in snikhete omstandigheden (de temperatuur schommelde rond de 35 graden Celsius) een maximale voorsprong bijeen te fietsen van zeven minuten. De sprintersploegen hadden blijkbaar geen zin om de boel te controleren en zich bovenmatig in te spannen, waardoor de koplopers hun voorsprong van ruim zeven minuten konden vasthouden.

Kamzong pakt de zege, Tesfatsion blijft leider

Op vijftien kilometer van de streep keek het peloton nog altijd tegen een ruime achterstand aan, de winnaar kwam dan ook uit de kopgroep. Het was uiteindelijk Kamzong die zijn wiel als eerste over de streep wist te drukken. Voor de 28-jarige renner uit Kameroen is het zijn eerste zege in La Tropicale Amissa Bongo. Kamzong won eerder in zijn carrière al eens de ronde van zijn eigen land.

De leiderstrui blijft ook na vandaag om de schouders van Natnael Tesfatsion. De Eritreeër heeft een voorsprong van vier seconden op de Fransman Jordan Levasseur, terwijl Emmanuel Morin negen seconden moet goedmaken op Tesfatsion. Morgen krijgen de renners een korte etappe van slechts 82 kilometer voorgeschoteld van Lambaréné naar Bifoun.