Alexander Salby boekt eerste profzege in Gabon, eindwinst voor Geoffrey Soupe

Alexander Salby heeft in de slotrit van La Tropicale Amissa Bongo zijn eerste profzege geboekt. De Deense sprinter van Bingoal WB was de snelste in de zevende rit naar Libreville. De leidende positie in het algemeen klassement van Geoffrey Soupe kwam niet meer in gevaar; de Fransman van TotalEnergies mag zich de eindwinnaar noemen van de ronde.

De laatste etappe begon aan de kust bij Cap Esterias en trok vervolgens naar hoofdstad Libreville. Daar moesten de renners tien lokale rondjes van zeven kilometer rijden, met telkens een heuvel van 400 meter aan 2,3% erin.

Bij het opdraaien van het plaatselijke circuit in Libreville hadden vier vroege vluchters een voorsprong van bijna twee minuten, met daarbij Lennert Teugels (Bingoal WB) en Mario Aparicio (Burgos-BH). In het peloton was het vooral TotalEnergies dat het achtervolgingswerk opknapte.

Eindelijk raak voor Salby

Bij het ingaan van de laatste lokale ronde werden de aanvallers ingerekend, waarna een massasprint volgde. Daarin was Alexander Salby zegezeker voor de Belgische ploeg van Bingoal WB. De Deen werd deze ronde al eens tweede en derde in een rituitslag, maar mag zich nu ook ritwinnaar noemen in Gabon.

De eindoverwinning ging naar Geoffrey Soupe. De bebaarde renner van TotalEnergies won de openingsrit, stond de leiderstrui na twee dagen af aan ploegmaat Jason Tesson en heroverde zaterdag de leiding in het klassement.