vrijdag 27 oktober 2023 om 19:17

Vriendschap tussen Tadej Pogacar en Jasper Philipsen: “We zijn samen gegroeid”

Tadej Pogacar en Jasper Philipsen staan zondag aan de start van Tour de France Prudential Singapore Criterium. De voormalige ploeggenoten hebben wat herinneringen opgehaald aan hun tijd samen. “We zijn samen gegroeid”, vertelt Pogacar in een persbericht van ASO.

Pogacar en Philipsen waren twee jaar ploeggenoten bij UAE Emirates. Hun eerste seizoen samen was in 2019. “Jasper en ik hadden meteen een klik, eigenlijk al meteen tijdens de eerste voorbereidingen op het wegseizoen. Trouwens, wisten jullie dat we allebei geboren zijn in 1998. Dat moet een goed wielerjaar zijn, nietwaar?”

Dat seizoen reden de twee een aantal rittenkoersen samen, waardoor er een vriendschap ontstond tussen de twee. ‘We zijn dat jaar eigenlijk samen gegroeid. Jasper als sprinter en ik als klimmer”, aldus Pogacar.

‘We sturen elkaar nog vaak’

Philipsen heeft zelf van dichtbij kunnen zien hoe Pogacar aan de top is geraakt. Een andere persoon is de Sloveen wel niet geworden, zegt de Belg. “Tadej is totaal niet veranderd. Hij mag dan heel veel koersen gewonnen hebben, hij is nog even aardig als vroeger. We rijden niet meer voor dezelfde ploeg, maar sturen elkaar nog met vaak berichten.”

De twee wereldtoppers zijn niet de enige grote namen aan de start van de tweede editie van de Tour de France Prudential Singapore Criterium. Ook Egan Bernal, Chris Froome, Mark Cavendish en Peter Sagan zullen een rugnummer opspelden.