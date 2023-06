Vreugde bij Vollering na winst NK: “Dacht dat ik me niet super voelde”

Ze is de vrouw van het seizoen en op het NK voegde ze nog maar weer een hoofdstuk toe aan haar droomseizoen 2023. Demi Vollering kroonde zich met een sterke solo in de slotronde tot Nederlands kampioene. Waardoor ze in het rood-wit-blauwe kampioenstenue mag aantreden in de Tour de France Femmes, waar ze favoriet is voor de eindzege. “Hoe dan?”, klinkt het bij een dolblije Vollering.

In de koersradio bedankte ze haar ploeggenotes vlak na de finish al: “Jullie zijn zo geweldig, dankjewel.” Dat beaamde ze in het flashinterview, dat diverse keren werd onderbroken door omhelzingen. “Onze ploeg doet het het hele seizoen al zo goed, dan wil je ook de trui verdienen. We hadden gewoon een heel mooie kans hier, zeker met Lorena. Zelf geloofde ik er niet zo in; ik dacht dat ik me niet super voelde.”

In de slotronde sloeg Vollering haar slag. “Dat gaatje was er nog steeds met Eva van Agt en Esmée Peperkamp. Toen viel Mischa aan en daarna zag ik mijn moment en ging ik gewoon.” En het was het perfecte moment voor Vollering, want ze sloeg gelijk een mooi gaatje: “Toen dacht ik: kut, nu heb ik een gat, nu moet ik doortrekken ook. Het gat bleef heel de tijd tien seconden, toen hoorde ik vanuit de auto: oké, Demi stop maar. Maar in de groep zeiden ze dat ik moest blijven rijden. Toen klonk het ook vanuit de auto: als jullie zien dat het gat groeit, dan gewoon blijven gaan. Toen dacht ik: dan maar volle bak en niet meer omkijken vanaf nu. En het was genoeg”, zucht de Berkelse veelvraat. “Het gaat het hele seizoen al zo goed. Het gevoel wanneer je als eerste over de lijn komt is zo verslavend, dat is echt het mooiste wat er is.”

Rol Raaijmakers

Vollering bedankte overigens niet alleen haar ploeggenotes, lof was er ook voor Marit Raaijmakers, renster van Human Powered Health, die lang op kop heeft gereden. “Marit is echt een topper, ze is een heel goede vriendin van ons allemaal. Toen we in het coronajaar samen bij Parkhotel reden heb ik tien dagen samen met haar gebikepackt, we zijn vrienden voor het leven.” Of het een vriendendienst was, of dat er nog meer in het vat zit voor Raaijmakers, werd in het gesprek met de NOS nog gevraagd. “Dat weet ik niet”, antwoordt Vollering. “Sowieso blijft ze een vriendin voor het leven. En wie weet dat ze het ooit een keertje terugkrijgt op een NK.

