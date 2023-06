Een klasse apart! Demi Vollering soleert naar eerste nationale wegtitel

Demi Vollering is de nieuwe kampioen van Nederland bij de elite vrouwen. De renster van SD Worx ging in de slotronde in de aanval en kwam, met groot verschil, solo over de streep in Sittard-Geleen. Lorena Wiebes sprintte naar plaats twee, voor Marianne Vos.

Het NK op de weg voor vrouwen was dit jaar ruim 153 kilometer lang. Na de start in Valkenburg, was er een zestig kilometer lange aanloopfase met onder meer de beklimmingen van de Loorberg, de Kruisberg en de Trintelerberg. Het lokale circuit in Sittard-Geleen bevatte ook een aantal korte, maar soms best pittige klimmetjes. Ook de finish op de Heerlenerweg liep venijnig omhoog. De ronde van 18,5 kilometer moest vierenhalf keer afgelegd worden.

Van Vleuten roert zich

Lang voordat de rensters de omloop in Sittard-Geleen bereikten, was het al koers. Een traditionele vroege vlucht zagen we niet, maar in de lastige openingsfase waren wel de nodige aanvallen. Vooral Annemiek van Vleuten was actief. De wereldkampioene wilde er duidelijk een zware koers van maken en trok meerdere keren door. Na de Kruisberg, waar Van Vleuten ook een bommetje gooide, reed ze even weg samen met concurrente Demi Vollering. De twee vonden het echter te vroeg om samen door te rijden en lieten zich weer opslokken door een achtervolgende groep.

Van een echt peloton was op dat moment al geen sprake meer. Het veld was totaal versplinterd. Met nog een kleine honderd kilometer te gaan, reden twee rensters weg uit het uitgedunde pak: Esmée Peperkamp (Team DSM) en Eva van Agt (Jumbo-Visma). Kirstie van Haaften probeerde de sprong nog te maken, maar belandde in de chasse patate. We hielden daardoor een duo voorop. Peperkamp en Van Agt liepen ruim viereneenhalve minuut uit op het peloton, waar aanvankelijk geen enkele ploeg echt het initiatief nam.

Peperkamp en Van Agt houden lang stand

Later gingen Marit Raaijmakers (Human Powered Health), Femke Markus en uiteindelijk ook Mischa Bredewold (SD Worx) dan toch rijden. Dit zorgde ervoor dat het verschil met nog 25 kilometer te gaan weer was teruggebracht tot onder een moment. Toen het in het peloton opnieuw wat stilviel, opende Demi Vollering het bal. Haar aanval werd geneutraliseerd, maar het tempo ging nadien hoog.

Aan het einde van de voorlaatste ronde kwam er een aanval van Paulina Rooijakkers, die opgevolgd werd door Mischa Bredewold. De renster van SD Worx kwam niet weg, maar aan de achterkant was er wel veel schade. Er bleef een groep van zo’n vijftien rensters over. Vollering probeerde daar uit weg te rijden, maar ze wist geen gat te slaan. Nog niet, want aan het begin van de slotronde kwam ze wel weg. Ze reed in één ruk naar de koploopsters toe.

Vollering gaat solo

Peperkamp moest meteen passen, Van Agt probeerde nog aan te haken. Dat lukte even, maar al snel moest ook laatstgenoemde lossen. Van Vleuten probeerde, met Bredewold in het wiel, de sprong te maken naar de kopvrouw van SD Worx, maar ze wist de bres niet te dichten. De wereldkampioene zakte terug tot bij de achtervolgsters, waar Jumbo-Visma in de meerderheid was. Zij demarreerden om-en-om in een poging weer bij Vollering te komen.

Op een van de hellingen halverwege de slotronde deed Annemiek van Vleuten een verwoede poging om de sprong te maken. Het zorgde voor uitdunning in de achtervolgende groep, waar uittredend kampioen Riejanne Markus en Karlijn Swinkels op een zeker moment op kop gingen rijden voor Marianne Vos. Het mocht niet baten. Vollering liep alleen maar verder uit en begon uiteindelijk met meer dan een minuut voorsprong aan de slothelling. Ze kon haar eerste nationale titel op de weg dus uitgebreid vieren.

Tweede plaats

Achter haar was het een strijd voor plek twee. Ondanks verschillende uitvalspogingen in de laatste kilometers, kwam het op de slothelling op een sprint aan. Van Vleuten probeerde er een lange spurt van te maken, maar daar had Lorena Wiebes geen problemen mee. In de laatste honderden meters sprintte ze uit het wiel van Van Vleuten vandaan naar de tweede plek. Marianne Vos pakte nog het brons.