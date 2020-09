Danny van Poppel vreest voor breukje in de hand na val in Coppi e Bartali dinsdag 1 september 2020 om 13:08

Andrea Pasqualon bezorgde Circus-Wanty Gobert een zesde plaats in de openingsrit van de Coppi e Bartali. Zijn ploegmaat Danny van Poppel verging het slechter. Hij kwam onderweg ten val, moest de wedstrijd verlaten en vreest voor een breukje in de hand.

“Danny is momenteel nog in het ploeghotel”, aldus een woordvoerder van Circus-Wanty Gobert. “Straks wordt hij onderzocht in de kliniek. Het is dus nog wachten op de diagnose, maar er is inderdaad de vrees voor een breukje in de hand.”

2020 is voorlopig het jaar niet voor Van Poppel. Na een bemoedigende vijfde plaats in Milaan-Turijn volgden vooral veel opgaves. Zondag werd hij wel elfde in de Brussels Cycling Classic, maar nu is hij dus opnieuw afgeremd.

#CoppieBartali @Dannyvanpoppel 🇾🇪 didn’t finish the opening stage. He is taken to hospital 🏥 with a hand injury #CWGT pic.twitter.com/PHqHgzDABu — Circus – Wanty Gobert – Tormans Cycling Team (@CircusWGT) September 1, 2020