Vrees dat Caleb Ewan de Alpen niet overleeft is meer dan reëel

Interview

Lotto Soudal kent een moeilijke eerste helft van de Tour de France. Andreas Kron werd vierde in Lausanne, maar verder geen dichte ereplaatsen, zelfs niet voor kopman Caleb Ewan. Erger nog: de schrik zit er goed in dat de Australische sprinter de Alpen niet overleeft. Na Ewans lijdensweg tussen Morzine en Megève, trokken we naar de teambus.

Het is een vreemd beeld, op zo’n zeven kilometer van de streep. 25 minuten na de doortocht van de kopgroep passeert een kwartet Lotto-renners. Florian Vermeersch, Brent Van Moer, Reinardt Janse van Rensburg en Frederik Frison. Nog dik twee minuten later, helemaal in z’n eentje: Caleb Ewan. Als allerlaatste van het peloton. Hadden zijn ploegmaats hem in de steek gelaten? Of moesten de vier zich reppen om de tijdslimiet te halen?

We zochten naar antwoorden aan de teambus van het Belgische WorldTour-team. Al konden we die niet vinden bij John Lelangue. De algemene manager was na de etappe meteen doorgereden naar het hotel, 15 kilometer verderop. De volgwagens met ploegleiders zaten dan weer vast bij de aankomst, terwijl de bussen zich aan de voet van de slotklim bevonden. Dus moesten we het in eerste instantie met de renners zelf doen.

Al na eerste klim 9 minuten achterop

Brent Van Moer was de eerste van het kwartet die bij de bus arriveerde. De Antwerpenaar vertelt ons hoe hij ’s morgens zijn zinnen had gezet op een dagje in de aanval. “Zowel Philippe Gilbert, Florian Vermeersch, Tim Wellens, Andreas Kron als ikzelf mochten onze kans gaan. Maar al op het eerste klimmetje van de dag moest Caleb het peloton laten rijden”, doet Van Moer zijn verhaal. “Zo draaide onze dag anders uit.”

“Phil was intussen mee voorop, maar Florian en ikzelf werden vanuit de volgwagen aangemaand om Caleb op te wachten. Hij reed toen al negen minuten achterop. Eigenlijk niet erg voor ons, want een persoonlijk resultaat zat er toen niet meer in. We lieten ons uitzakken en hebben ons de hele dag over Caleb ontfermd. Hij heeft echt een zware dag achter de rug.”

“Maar veel kan je ook niet doen”, zuchtte Van Moer. “Enkel in de vallei kan je een beetje helpen. Bergop kan je alleen maar bij hem blijven en hem wat moed inspreken. Duwen is uiteraard geen optie.” In de finale gaf Ewan dan zelf aan dat hij het wel zou redden en stuurde zijn vier trouwe luitenanten vooruit.

Betere benen nodig

“Hij wilde alleen door tot aan de finish, vertelde hij. Op dat moment vormde de tijdslimiet geen probleem meer. Ik denk dat er ook wat frustratie was omdat het niet loopt zoals hij wenst. Dan is dat kilometertje per uur dat wij misschien te rap rijden er te veel aan.”

Ewan kwam als laatste binnen, op 31 minuten van winnaar Cort. Gentleman als hij is, stond hij ons achteraf wel nog te woord. Dat hij zich niet ziek of zo voelde, vertelde hij. Maar dat hij vandaag en morgen wel betere benen nodig heeft, wil hij de twee resterende – loodzware – Alpenritten overleven.

“We houden ons hart vast”, stipte later ook ploegleider Marc Wauters nog aan. “Dit was echt een slechte dag. Caleb liet zelfs het kopje even hangen, maar dan is het aan de ploeg om hem te ondersteunen en hem erdoor te slepen. Dat hebben ze goed gedaan. “Nee, hij is niet ziek. Hij heeft gewoon geen klimmersbenen, dat is het probleem. Is hij minder dan andere jaren? Nee, ze rijden rapper.” Dat laatste zei ook Philippe Gilbert, oorspronkelijk mee in de kopgroep van 25. “Echt zot hoe die twee eerste cols opgevlamd zijn”, vertelde die. “Op de slotklim zat ik daardoor helemaal à bloc.”

Voorlopig geen sprake van opgave

Brent Van Moer blijft in Ewan geloven. “Ik hoorde dat hij twee jaar geleden ook van die dagen had, maar hij won dat jaar wel drie etappes. Natuurlijk is dit geen goed signaal, maar morgen is een nieuwe dag. Misschien komt het nog allemaal goed. Over opgeven heeft hij in elk geval nog niet gesproken.”

Hoe dan ook, Ewan voelt zich niet goed in zijn vel. Volgens bronnen was hij al niet helemaal gelukkig toen hij te horen kreeg dat naast Jasper De Buyst (nog niet helemaal in orde) ook zijn Duitse ploegmaats Selig, Kluge en Schwarzmann niet geselecteerd waren voor de Tour. Al staat dat natuurlijk los van zijn fysieke paraatheid in de bergen. Bij Lotto Soudal kunnen ze de komende anderhalve dag alleen maar schietgebedjes prevelen, in de hoop dat Ewan zich over de Alpen sleept en later in deze Tour toch nog eens aan sprinten toekomt…