Caleb Ewan als laatste over de streep: “Volgende dagen betere benen nodig”

Caleb Ewan beleefde een lastige dag in de Tour de France. De Australiër van Lotto Soudal werd al snel in de etappe gelost en kwam uiteindelijk als laatste, en in zijn eentje, over de streep in Megève. “Het is altijd moeilijk na een rustdag. Ik had echt slechte benen vandaag.”

“Ik had slechte benen aan de start, ik moest al snel afhaken in het peloton. Gelukkig konden mijn ploegmaten me helpen vandaag. Of er een specifieke reden is voor mijn slechte dag? Ik weet het niet, maar ik voel me niet ziek nee”, vertelde de sprinter na afloop aan onder meer WielerFlits.

“Ik maakte me toch even zorgen over de tijdslimiet vandaag. Gelukkig kwamen we met de ploeg snel in een ritme, waardoor ik uiteindelijk op de laatste minuut niet tot het gaatje moest gaan.” Aan de voet van de klim vertelde Ewan echter zijn ploeggenoten dat ze hun eigen tempo mochten rijden, aangezien hij nog niet wist wat de tijdslimiet was en of ze die gingen halen. “Ik wou niet dat, indien ik het niet zou halen, ook zij uit de Tour moesten.”

De aankomende ritten in de Tour de France zijn zeer lastig, met verschillende aankomsten bergop. Dat heeft ook Ewan gezien. “Het zullen nog zwaardere dagen worden. Ik zal betere benen nodig hebben.”