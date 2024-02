dinsdag 20 februari 2024 om 09:34

Vrachtwagenchauffeur die Rebellin doodreed, treft schikking: “Het spijt me heel erg”

Wolfgang R., de vrachtwagenchauffeur die Davide Rebellin doodreed, heeft een schikking getroffen met de openbare aanklager. Dat meldt Cyclingnews. De 63-jarige Duitser krijgt een straf van drie jaar en elf maanden, maar heeft een verzoek ingediend om een huisarrest uit te zitten in plaats van een celstraf.

Het ongeval waarbij Rebellin het leven liet vond plaats op 30 november 2022. Wolfgang sloeg na de aanrijding op de vlucht, maar kon door een samenwerking van het openbaar ministerie van Vicenza en de Duitse politie opgespoord worden. Hij werd aanvankelijk niet gearresteerd omdat het misdrijf in kwestie niet onder het Duitse wetboek van strafrecht valt. Later werd hij alsnog opgepakt en uitgeleverd aan Italië, waar hij werd aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag en het niet verlenen van bijstand aan een persoon in nood.

“Het was een fout, een tragedie”

De advocaten van Wolfgang deden daarna een eerste schikkingsvoorstel: een straf van twee jaar en elf maanden. De openbare aanklager wees dit voorstel echter af. Nu zou er wel een overeenkomst bereikt over een straf van drie jaar en elf maanden.

Wolfgang, die momenteel in de gevangenis van Vicenza zit, kwam tijdens een hoorzitting over het voorstel ook aan het woord. “Het was een fout, een tragedie. Het spijt me heel, heel, heel erg. Ik heb berouw en accepteer mijn straf”, zei hij.

Schadevergoeding

Volgens persbureau ANSA zal de rechter op 11 maart nog een uitspraak doen over de gemaakte afspraken, maar het is ook mogelijk dat dit eerder gebeurt. ANSA meldt eveneens dat de familie van Rebellin een schadevergoeding van 825.000 euro heeft ontvangen van een verzekeraar.