Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt voor fatale aanrijding Davide Rebellin

Een nieuwe ontwikkeling in de zaak Davide Rebellin. De Italiaanse renner overleed vorig jaar na een dodelijke aanrijding door een vrachtwagen, maar de Duitse bestuurder van die vrachtwagen liep nog lange tijd vrij rond. Tot nu. De man is opgepakt in Duitsland en en zit daar in voorlopige hechtenis. Dat melden meerdere Italiaanse media, waaronder SpazioCiclismo.

Het ongeval waarbij Rebellin het leven liet vond plaats op 30 november 2022. De bestuurder van de vrachtwagen sloeg na de aanrijding op de vlucht, maar kon door een samenwerking van het openbaar ministerie van Vicenza en de Duitse politie opgespoord worden. Hij werd aanvankelijk niet gearresteerd omdat het misdrijf in kwestie niet onder het Duitse wetboek van strafrecht valt. Nu is hij dus wel opgepakt.

Tegen de 62-jarige man werd een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Inmiddels zit hij in voorlopige hechtenis in een gevangenis in Münster. Binnen zestig dagen moeten de Duitse autoriteiten beslissen over zijn uitlevering aan Italië, waar hij wordt vervolgd voor onopzettelijke doodslag en het niet verlenen van bijstand aan een persoon in nood.

Eerdere overtredingen

De Duitse bestuurder eerder al twee overtredingen heeft begaan in Italië. Zo pleitte hij in 2001 schuldig aan een niet-dodelijk vluchtmisdrijf, maar door verjaring werd het vonnis toen vernietigd. Dertien jaar later, in 2014, werd hij dan weer beschuldig van rijden onder invloed van alcohol.

