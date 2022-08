Vos maakt kwartet compleet op slotdag Tour of Scandinavia, Uttrup Ludwig eindwinnares

De zesde en laatste etappe van de Tour of Scandinavia is gewonnen door Marianne Vos. De Nederlandse, die deze ronde al drie keer eerder raak schoot, was de snelste in de massasprint, nadat haar ploeggenote Anouska Koster in de ultieme slotfase werd ingerekend. Shari Bossuyt werd tweede. Cecilie Uttrup Ludwig sloeg een aanval van Liane Lippert af en neemt de eindzege mee naar huis.

Na de dubbelslag van Cecilie Uttrup Ludwig in de vijfde etappe, zou de Tour of Scandinavia zondag tot zijn einde komen. Op de slotdag was er een 153 kilometer lange etappe uitgetekend van Lillestrøm naar Halden, die geschikt leek voor de sprintsters. Het parcours oogde namelijk vlak, al lagen onderweg nog wel hellingen naar Fetsund (1,1 km aan 3%) en Ørje (1,1 km aan 4%). De finale zou plaatsvinden op een volgens de organisatie technische en lastige lokale ronde van zo’n vijf kilometer in de haven van Halden. Dit rondje moest drie keer verreden worden.

Drie Nederlanders in de kopgroep

Nadat vertrokken was uit Lillestrøm, kwam er niet direct een kopgroep. Het duurde tot na de eerste beklimming van de dag voordat vijf rensters definitief wegkwamen. Daarbij drie Nederlandse vrouwen: Sylvie Swinkels (Coop-Hitec Products), Maud Rijnbeek (AG Insurance-NXTG) en Femke Markus (Parkhotel Valkenburg), de eerste bolletjestruidrager uit de Tour de France Femmes. Zij hadden het gezelschap van de Britse Eluned King (Le Col-Wahoo) en de Italiaanse Katia Ragusa (Liv Racing Xstra).

De voorsprong van de vluchters liep op tot vijf minuten. Op dat moment kwam er een versnelling in peloton, waardoor het gat met nog tachtig kilometer te gaan gereduceerd was tot een dikke drie minuten. Tien kilometer later was er nog maar iets meer dan twee minuten over van de oorspronkelijk voorgift. Dit kwam door de troepen van FDJ-SUEZ-Futuroscope, die in dienst van klassementsleidster Uttrup Ludwig het pak aanvoerden.

Jumbo-Visma controleert

De vijf vooraan vormden op dit moment geen gevaar meer voor Uttrup Ludwig – Rijnbeek stond op ruim zes minuten en was de bestgeklasseerde vooraan – en dus hielden haar ploeggenoten het verschil lange tijd stabiel. Het bleef rond de twee minuten schommelen. Jumbo-Visma, dat met Marianne Vos de grote favoriet voor de ritzege in de gelederen had, besloot daarop de kop over te nemen. Het gevolg: met nog veertig kilometer te gaan, hadden de koploopsters nog ongeveer een minuut over. Ragusa was ondertussen teruggezakt in het peloton.

Met nog kilometer twintig voor de boeg, net voor het opdraaien van het lokale circuit, werden de laatste vluchters weer ingerekend. Niet lang daarna ontstonden er wat schermutselingen. We zagen onder anderen Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) en Jeanne Korevaar (Liv Racing Xstra) het hazenpad kiezen. Laatstgenoemde creëerde een aardige kloof – ze had op een zeker moment meer dan vijftien seconden – en begon solo aan de laatste ronde.

Aanval Lippert

Wegblijven bleek echter een onmogelijkheid. Er waren namelijk verschillende tegenaanvallen, waarvan die van Anousha Koster veelbelovend leek. De renster van Jumbo-Visma ging erop en erover bij Korevaar. De Friezin ging solo verder, terwijl achter haar de strijd om het klassement losbarstte. Liane Lippert, de nummer twee in de algemene rangschikking, deed een aanval op het geel van Uttrup Ludwig. De Deense zat in eerste instantie te ver, maar wist met een sterke sprong weer bij haar concurrent te komen.

Koster reed ondertussen nog altijd voorop. Verschillende rensters probeerden de sprong te maken, maar de renster van Jumbo-Visma hield sterk stand. In de laatste kilometer kwam het peloton echter heel dicht. Met nog zo’n honderd meter te gaan, kwam de sprintende meute – met Marianne Vos voorop – haar voorbij. Vos hield haar concurrentes af en zorgde zodoende toch voor een Nederlandse overwinning. Het was haar vierde zege in de Tour of Scandinavia.

Uttrup Ludwig en Liane Lippert zaten beiden in het peloton, waardoor er in de top van het klassement geen verschillen meer waren. De Deense werd zodoende eindwinnares.