Vos eerste leidster Simac Ladies Tour: “Het kwam op kleine dingen aan”

Marianne Vos heeft haar visitekaartje meteen afgegeven in de Simac Ladies Tour. De renster van Jumbo-Visma was veruit de snelste tijdens in de proloog van de Women’s WorldTour-koers in Ede. “Ik wist dat het een lastige proloog zou worden, maar wel een die zou me kunnen liggen”, reageerde Vos na afloop.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

“Maar het moet nog allemaal lukken”, voegde ze daar aan toe. Vos begon relatief vroeg aan haar proloog en mocht zo lang in de hot seat plaatsnemen. “Het was nog een tijd wachten en dan zie je nog snelle namen langskomen. Maar het is ongelooflijk dat het is gelukt. Ik startte ergens halverwege en het is fijn om het maar gedaan te hebben.”

De 34-jarige Vos had zich met Jumbo-Visma goed voorbereid op de proloog in Ede. “Ik ben hier vrijdag al geweest voor de verkenning. Dat is heel belangrijk, want dan kan je het bijna dromen. Vervolgens is het in de proloog toch anders”, geeft ze aan. “Ik heb het vanochtend nog een aantal keer verkend, ook met de ploeg, en het is dan toch dusdanig kort dat het op kleine dingen aankomt.”

Voor de ploeg is de Simac Ladies Tour alvast geslaagd. “We wilden gaan voor etappewinst, dus dan is het lekker om zo te kunnen beginnen”, lacht Vos, die woensdag in de leiderstrui van start gaat.