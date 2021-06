Vos derde in La Course: “De scherpte was eraf in de sprint” 

Marianne Vos is als derde over de streep gekomen in La Course Le Tour de France. Op de steile finish in Landerneau moest de tweevoudige winnares haar meerdere erkennen in Demi Vollering en Cecilie Uttrup Ludwig.

Vos wilde naderhand vooral haar ploeggenotes een compliment geven, vertelde ze via haar ploeg Jumbo-Visma. “Die hebben vandaag een heel sterke wedstrijd gereden. We zaten met Anna Henderson goed mee in de ontsnappingen en in het peloton hadden we met Anouska Koster en Riejanne Markus de controle. Dus alles liep volgens plan. Ook op de klim.”

“Ik zat goed voor de sprint, maar ik had helaas niks meer over”, ging ze verder. “Ik zat goed voor de sprint, maar ik had helaas niks meer over. Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld dat ik niet gewonnen heb. Maar ik moet ook realistisch zijn. Ik heb alles gegeven, maar ik merkte bij het aanzetten van mijn sprint dat de scherpte er wel af was. Vollering was vandaag gewoon sneller.”