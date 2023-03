Vos derde in Dwars door Vlaanderen: “Erg tevreden met verloop van de wedstrijd”

Marianne Vos reed woensdag met Dwars door Vlaanderen pas haar tweede wegwedstrijd van het seizoen, maar stond na afloop wel op het podium. De kopvrouw van Jumbo-Visma eindigde namelijk als derde, achter Demi Vollering en Chiara Consonni, en was daar na afloop zeer tevreden mee.

Vos reed een zeer attente en aanvallende koers. Zo reed ze een tijdje voorop met de Zwitserse stoomlocomotief Marlen Reusser, meer dit bleek uiteindelijk niet de goede vlucht. In de finale moest Vos uiteindelijk haar meerdere erkennen in SD Worx. De Nederlandse formatie wist in de finale een numeriek overwicht perfect uit te spelen en zag een sterke Demi Vollering naar de zege soleren.

Vos spurtte in Waregem echter nog wel naar een derde plaats, en dat in haar tweede wegkoers na een seizoensdebuut in de Trofeo Alfredo Binda. “Helaas kon ik net niet mee met Vollering. Uiteindelijk ben ik wel heel blij dat ik alsnog de laatste podiumplek kan meepakken voor het team. Ik ben erg tevreden met het verloop van deze wedstrijd. Het is altijd afwachten hoe de eerste wedstrijden op de weg verlopen.”

Ronde van Vlaanderen

“Vorige week heb ik al gekoerst en deze week heb ik weer goed kunnen doortrainen. Nu zijn we terug in België.” Vos staat zondag aan het vertrek van een andere, nog belangrijkere Belgische wedstrijd: de Ronde van Vlaanderen. Een koers die ze in 2013 al eens wist te winnen. “Ook voor deze editie is de ambitie er zeker. Het is een kwestie van goed herstellen en dan gaan we zondag vol goede moed naar de start. Hopelijk kunnen we met het team een rol van betekenis spelen in de finale.”

