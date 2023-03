Demi Vollering soleert naar zege in Dwars door Vlaanderen, Marianne Vos derde

Demi Vollering heeft op knappe wijze de winst gepakt in Dwars door Vlaanderen 2023. De Nederlandse kopvrouw reed ruim negen kilometer voor de finish weg uit een uitgedund peloton en hield stand tot op de streep in Waregem. Voor Vollering is het haar tweede seizoenszege, nadat ze eerder al Strade Bianche won. Marianne Vos werd in de sprint om de tweede plek geklopt door Chiara Consonni.

Op 60 kilometer van de finish brak de koers pas echt open. Francesca Barale (Team DSM) en Victoire Berteau (Cofidis) reden weg en werden gevolgd door schaduwfavoriete Cecilie Uttrup Ludwig van FDJ-SUEZ. Eva van Agt zat ook mee, maar de renster van Jumbo-Visma haakte af op de Côte de Trieu.

Marianne Vos en Marlen Reusser kleuren koers

Niet veel later wisten Marianne Vos (Jumbo-Visma) en Marlen Reusser (SD Worx) vanuit een elitegroep de sprong te maken naar de kopgroep. Daar ging het voor Barale te hard, waardoor de Italiaanse moest lossen. Op de kasseien van Doorn haakten vervolgens ook Ludwig en Berteau af bij Vos en Reusser.

Een groepje met Demi Vollering, Shirin van Anrooij, Floortje Mackaij, Liane Lippert en Ashleigh Moolman probeerde de sprong te maken, maar de samenwerking was niet optimaal en dus kon een achtervolgende groep terugkeren. Ongeveer 25 rensters volgden op dat moment op een kleine halve minuut van Vos en Reusser.

Vooral Movistar probeerde de koers hard te maken, maar telkens werd een aanval van Mackaij of Liane Lippert gecounterd door een SD Worx-renster. Het verschil bleef hierdoor schommelen rond de 10 seconden, omdat ook Trek-Segafredo werk maakte van de achtervolging. Op 15 kilometer van de meet volgde daardoor een hergroepering.

A powerful attack from Vollering, can she extend her effort to the finish line? #DDVwomen #DDV23 pic.twitter.com/b4azNnncm1 — Dwars door Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) March 29, 2023

Demi Vollering met late aanval

Mackaij en Van Agt probeerden van het machtsvacuüm te profiteren door vervolgens weg te rijden, maar ook die aanvallen werden gecounterd. Op de laatste klim, een zijbeklimming van Nokereberg, was het vervolgens alle hens aan dek. Demi Vollering koos dat moment om aan te vallen. Vos probeerde te volgen, maar kwam niet tot op haar wiel.

De laatste negen kilometer moest Vollering solo afleggen om deze aanval succesvol af te ronden. Haar voorsprong was ongeveer 10 seconden, maar ze liep uit naar 20 seconden. De achtervolging kwam echter niet op gang, mede door stoorwerk van Reusser, waardoor Vollering alle tijd had om juichend over de finish te komen.

De tweede plaats ging naar Chiara Consonni, die in de sprint van het achtervolgende elitegroepje sneller was dan Marianne Vos en Vittoria Guazzini.