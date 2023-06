Vorig jaar nog ritwinnaar, maar Michael Matthews slaat Tour dit jaar over

Michael Matthews zal dit jaar niet te zien zijn in de Tour de France. De Australiër van Jayco AlUla laat dit zelf weten via zijn social media-kanalen. De 32-jarige Matthews reed vorig jaar wel de Franse ronde en won toen op knappe wijze de veertiende etappe naar Mende.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Matthews reed eerder dit seizoen al de Giro d’Italia, maar past dus voor de komende Ronde van Frankrijk. “Na geweldige herinneringen in 2022, zal ik dit jaar de Tour niet rijden. Ik kan niet wachten om mijn teamgenoten aan te moedigen”, laat Bling weten. In de voorbije Giro won hij de derde etappe met finish in Melfi.

De sterke sprinter stond in zijn carrière al zeven keer aan het vertrek van de Franse ronde en boekte al vier ritoverwinningen. Bovendien mocht hij na de Tour van 2017 ook de groene puntentrui mee naar huis nemen.

Focus op Vuelta?

Het is momenteel nog gissen naar zijn verdere koersprogramma, al is de Vuelta a España nu wellicht een optie. Jayco AlUla, de ploeg van Matthews, mikt in de aanstaande Tour (1-23 juli) normaliter op sprinter Dylan Groenewegen en klassementsrenner Simon Yates.